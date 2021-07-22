Лукашенко передал часть своих полномочий местным властям и правительству. Что за часть?

Александр Лукашенко передал функции президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО и перерабатывающих сельхозпредприятий. А также находящихся в собственности государства.

Такая информация содержится в специальном декрете №4, подписанном 22 июля Александром Лукашенко. Таким образом, речь идет о президентских функциях, касающихся приватизации госсобственности.

Документ вносит изменения в президентский декрет № 3 от 20 марта 1998 года - «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь». В документе говорится о передаче функций президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО и перерабатывающих сельхозпредприятий. А также находящихся в собственности государства.

Например, если акции ОАО, созданного в процессе приватизации, принадлежат государству, то его судьбу будет решать правительство. Если же акции принадлежат администрации территориальной единицы, то решение ложится «на плечи» облисполкомов. Раньше данным вопросом занимался президент.