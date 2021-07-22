Осипцова обвиняли в том, что 25 мая он подготовил статью о результатах суда над политзаключёнными Павлом Северинцем, Максимом Винярским, Ириной Счастной, Дмитрием Козловым и другими для "Радио Свобода".





На суде Осипцов пояснил, что подготовил материал для БелаПАН, где на то время работал. Материал, который фигурировал в деле, был опубликован российской службой "Радио Свобода", с которой журналист никак не связан. Как отмечено в тексте статьи, материал был перепечатан с сайта Белорусской службы РС. Однако сайт Белорусской "Свободы" недоступен в Беларуси уже долгое время.





Осипцов подал официальные документы, что он был на время публикации момент корреспондентом информагентства БелаПАН. Также он указал, что его материал был первоначально опубликован именно на сайте информагентства.





Однако судья Оксана Ратникова объявила журналиста виновным и присудила ему штраф.





Во время заседания Осипцов заявил, что временно приостанавливает свою журналистскую деятельность.







