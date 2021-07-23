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Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей
Источник материала: ОНТ
Ещё одна тема, обсуждаемая сегодня во Дворце Независимости, – последипломная подготовка врачей. Но не всех, а лишь тех, чья работа неразрывно связана с технологиями: нейро- и кардиохирурги, трансплантологи, рентгенэндоваскулярные хирурги – все они после вузов проходят ординатуру, а Минздрав предлагает – резидентуру (с более высоким уровнем подготовки кадров).
Этот вопрос касается считанных выпускников, но обсуждают его вот таким составом. Потому что в глобальном смысле это касается каждого, кто живёт не в столице или областном центре.
К этой теме решено вернуться осенью с привлечением большего числа экспертов. Впрочем, после каждой подобной встречи правительство ещё дорабатывает проекты президентских указов. С одной лишь целью – чтобы хотя бы попытаться всё предусмотреть.
ФОТО: БЕЛТА
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Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей
Ещё одна тема, обсуждаемая сегодня во Дворце Независимости, – последипломная подготовка врачей. Но не всех, а лишь тех, чья работа неразрывно связана с...
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