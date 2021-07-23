Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей

Источник материала: ОНТ

Ещё одна тема, обсуждаемая сегодня во Дворце Независимости, – последипломная подготовка врачей. Но не всех, а лишь тех, чья работа неразрывно связана с технологиями: нейро- и кардиохирурги, трансплантологи, рентгенэндоваскулярные хирурги – все они после вузов проходят ординатуру, а Минздрав предлагает – резидентуру (с более высоким уровнем подготовки кадров).





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Какой от этого мы получим эффект? Вот мы должны, обсуждая эту проблему, понять и принять решение. Вопрос далеко не однозначный, и я уверен, что и сегодня мы увидим эту неоднозначность. Но я должен принять решение, мне недостаточно той информации, которую я сегодня имею, чтобы подписать соответствующий проект указа, указ. Я хочу услышать ваше мнение».

Этот вопрос касается считанных выпускников, но обсуждают его вот таким составом. Потому что в глобальном смысле это касается каждого, кто живёт не в столице или областном центре.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Молодой специалист работает в охвате своего учителя, наставника, со старшими товарищами. А сейчас города ускоренного развития требуют мощных клинических центров. Островец, Орша, Барановичи, Пинск, Лида – там крупнейшие центры, которые требуют самостоятельной работы там, уже в отрыве. Соответствующим образом там должна быть и подготовка».

К этой теме решено вернуться осенью с привлечением большего числа экспертов. Впрочем, после каждой подобной встречи правительство ещё дорабатывает проекты президентских указов. С одной лишь целью – чтобы хотя бы попытаться всё предусмотреть.

ФОТО: БЕЛТА

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