Лукашенко о деятельности ИП: Это жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему

Источник материала: ОНТ

От усиления работы налоговых органов до повышения подготовки медиков – таков диапазон тем, которые Президент обсудил сегодня с правительством. На рассмотрение Главы государства вынесли несколько проектов указов. Но прежде, чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил всё детально обсудить с компетентным сообществом. Речь об изменениях в госуправлении и хозяйственных отношениях. Если детализировать, это вопросы и внешней экономики, и внутренней. К примеру, налоговые изменения, которые коснутся каждого предпринимателя. Необходимость корректировки назрела и в работе холдингов. Но, справедливости ради, до тех пор, пока документы не подписаны – целесообразность любых изменений нужно доказать.

Одно предложение правительства из области внешней экономики – включить в дипмиссии официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода. Сейчас речь о перспективном китайском рынке. Это не раздует численность дипкорпуса с учётом сокращения белорусского присутствия, скажем, в Европе. А вот министр по налогам и сборам, наоборот, видит необходимость увеличить количество работников своего ведомства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В любом государстве это самое крупное подразделение, потому что деньги в бюджет – это всё в любом государстве. А в связи с цифровизацией оказалось, что этого недостаточно. Я хотел бы услышать мотивацию».

При этом сам Президент не скрывает: работы у ведомства меньше не станет. Уход от уплаты налогов, как и зарплата в конвертах – темы не новые, поэтому сегодняшнее заявление звучит как последнее предупреждение.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг абсолютно недопустим».

Но те же предприниматели не всегда напрямую нарушают закон, а пользуются лазейками. Заметить их помогает время, устранить – задача правительства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это моё жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. ИП – кто они, чем будут заниматься, какие налоги будут платить? Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Но не так, как у нас сейчас, у нас скоро 12 млн будет ИП, у нас народа столько нет, а будет 12 млн ИП. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, поэтому здесь нужно навести порядок».

Речь не о том, чтобы повысить суммы, а лишь о справедливом участии. Простой пример: налог для владельцев агроусадеб – две базовые величины в год. Будь это скромный домик или полноценный туристический комплекс.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «С точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов. С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог – и к тебе нет никаких претензий. Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия, в том числе увеличить вклад в государственную казну».

ФОТО: president.gov.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram