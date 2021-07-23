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Лукашенко о деятельности ИП: Это жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему
Источник материала: ОНТ
От усиления работы налоговых органов до повышения подготовки медиков – таков диапазон тем, которые Президент обсудил сегодня с правительством. На рассмотрение Главы государства вынесли несколько проектов указов. Но прежде, чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил всё детально обсудить с компетентным сообществом. Речь об изменениях в госуправлении и хозяйственных отношениях. Если детализировать, это вопросы и внешней экономики, и внутренней. К примеру, налоговые изменения, которые коснутся каждого предпринимателя. Необходимость корректировки назрела и в работе холдингов. Но, справедливости ради, до тех пор, пока документы не подписаны – целесообразность любых изменений нужно доказать.
Одно предложение правительства из области внешней экономики – включить в дипмиссии официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода. Сейчас речь о перспективном китайском рынке. Это не раздует численность дипкорпуса с учётом сокращения белорусского присутствия, скажем, в Европе. А вот министр по налогам и сборам, наоборот, видит необходимость увеличить количество работников своего ведомства.
При этом сам Президент не скрывает: работы у ведомства меньше не станет. Уход от уплаты налогов, как и зарплата в конвертах – темы не новые, поэтому сегодняшнее заявление звучит как последнее предупреждение.
Но те же предприниматели не всегда напрямую нарушают закон, а пользуются лазейками. Заметить их помогает время, устранить – задача правительства.
Речь не о том, чтобы повысить суммы, а лишь о справедливом участии. Простой пример: налог для владельцев агроусадеб – две базовые величины в год. Будь это скромный домик или полноценный туристический комплекс.
ФОТО: president.gov.by
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Лукашенко о деятельности ИП: Это жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему
От усиления работы налоговых органов до повышения подготовки медиков – таков диапазон тем, которые Президент обсудил сегодня с правительством. На рассмотрение...
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