Состояние купола Будславского костела признали аварийным

Источник материала: ОНТ

Техническое состояние купола костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе после пожара, произошедшего 11 мая, признали аварийным , сообщается на сайте catholic.by.

На портале опубликован отчет по итогам обследования костела. Как установили специалисты, высокие температуры повредили состояние кирпичных конструкций купола центрального нефа – образовались трещины, верхняя обмазка утрачена, штукатурка на внутренней поверхности купола отслоилась. Также происходит увеличение трещин в своде правого нефа.

По словам экспертов, из-за отсутствия крыши кирпичная кладка сводов и стен напитывается влагой под воздействием погодных условий. Это может уничтожить штукатурный слой с ценной живописью. Чтобы предотвратить повреждения, здание защитили от дождя подручными материалами, также сделан водоотвод.

Специалисты сделали вывод и по поводу состояния фундамента костела и грунта под ними – фундамент следует укреплять, так как его изношенность составляет 55%, общее состояние – неудовлетворительное.

ФОТО: БЕЛТА

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