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Состояние купола Будславского костела признали аварийным

23.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состояние купола Будславского костела признали аварийным

Техническое состояние купола костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе после пожара, произошедшего 11 мая, признали аварийным, сообщается на сайте catholic.by.

На портале опубликован отчет по итогам обследования костела. Как установили специалисты, высокие температуры повредили состояние кирпичных конструкций купола центрального нефа – образовались трещины, верхняя обмазка утрачена, штукатурка на внутренней поверхности купола отслоилась. Также происходит увеличение трещин в своде правого нефа.

По словам экспертов, из-за отсутствия крыши кирпичная кладка сводов и стен напитывается влагой под воздействием погодных условий. Это может уничтожить штукатурный слой с ценной живописью. Чтобы предотвратить повреждения, здание защитили от дождя подручными материалами, также сделан водоотвод. 

Специалисты сделали вывод и по поводу состояния фундамента костела и грунта под ними – фундамент следует укреплять, так как его изношенность составляет 55%, общее состояние – неудовлетворительное. 

ФОТО: БЕЛТА

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Техническое состояние купола костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе после пожара, произошедшего 11 мая, признали аварийным, сообщается на сайте catholic.by....
 
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