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Суд России оштрафовал Twitter за отказ удалить запрещенный контент
Источник материала: ОНТ
Российский суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенную информацию,
По аналогичному протоколу Twitter оштрафован на 2,5 миллиона рублей.
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Российский суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА «Новости» в суде. По аналогичному...
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