Уборочная-2021 набирает обороты. Первых «тысячников» чествуют в Брестской и Гродненской областях

Источник материала: ОНТ

Страда набирает обороты! И даже северный регион, который традиционно позже всех приступает к жатве, уже собирает хлеб. А запад страны уже чествует первых «тысячников»: дебют – у Брестской области, уже догнала и Гродненская. Следующие рекорды на подходе, тем более из-за погоды все культуры убирают практически одновременно.





Визит гостей с подарками для Николая Пригодича оказался сюрпризом. Опытнейший механизатор, уже больше 20 лет вот так – на уборке от рассвета до заката. В этом году еще и первым в Гродненской области намолотил тысячу тонн нового зерна. Конкуренты, конечно, мало отставали, но уйти вперед удалось за счет небывалого урожая озимого ячменя – 105 центнеров с гектара.

Николай Пригодич, механизатор СПК имени Деньщикова: «Не ожидал я такого, потому что не знаю, сколько намолачиваю, некогда это все подсчитывать. В 6:00 или раньше встаю, в 23:30 отбой – так вот каждая уборка проходит. Нам-то не привыкать без выходных, если надо, так надо работать, надо все убрать».

Полчаса на торжества, вымпел – на почетное место, и снова в поле – ставить новые рекорды. Тем более что погода хорошая. В области массовая уборка еще набирает обороты – к выходным 10% площадей освободят.

Колосок за колоском и гектар за гектаром – комбайн обмолачивает золотистый ячмень. Техника Брестчины выходит в поле с солнцем, а замолкает ближе к полуночи. Когда зерно созрело, на счету каждый час. Экипаж – отец и дочь Кунц – в таком составе работают впервые и первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.

Виктория Кунц, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Савушкина пуща»: «Я сильно горжусь папой, что я рядом с папой, горжусь тем, что у нас "тысяча" в области. Папа занимается уборкой, было интересно, почему папа долго на работе, почему папа устает – есть возможность посмотреть».

У старшего комбайнера это уже 25-я уборочная. Помощник – будущий агроном, осваивает профессию на практике, с наставником повезло.

Хозяйство «Савушкина пуща», где работают передовики, – одно из самых крепких и молодых в Каменецком районе. Его создали шесть лет назад, объединив отстающие, а сегодня эти земли – сырьевая база одного из крупнейших молочных заводов страны. Инвестировали в технологии, навели порядок и дисциплину – и пожинают плоды. Особенно порадовал яровой ячмень. Урожайность небывалая – 78 центнеров с гектара. Аромат хлеба для аграриев особенно ценен, люди заботятся о нём круглый год.

Василий Крепчук, директор сельхозпредприятия «Савушкина пуща»: «Всё в этих колосьях, без любви к земле, к работе, ничего быть не может. Земля пахнет, весной особенно, когда мы сеем, поднимается солнышко – вы бы слышали запах земли. Когда вкладываешь всего себя, тогда получается урожай, по-другому работать нельзя».

Погода заставила аграриев поволноваться. Сначала в июне, когда колос наливался, не хватало влаги, потом в июле – две недели изнуряющей жары. В результате зерно созрело раньше срока, немного не добрав в весе, поэтому важно убрать всё, без потерь.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: «Мы планируем больше миллиона намолотить, мы оцениваем и, к сожалению, природные катаклизмы, но урожай есть. Сегодня достаточно подготовлена техника, в поле будут работать более 1380 комбайнов. Нам действительно необходима кормовая база – зерно является неотъемлемой частью, чтобы получать сегодня и привесы».

Брестчина – крупнейший в стане переработчик сельскохозяйственной продукции. Львиная доля её себестоимости формируется из цены на корм. Что касается общей урожайности зерновых, она ниже прошлогодней – 36 центнеров с гектара, но и убрана лишь седьмая часть полей.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Подвела аномальная жара, отсутствие осадков, но мы всё равно ожидаем приблизительно в тех же цифрах, как и в прошлом году. Где-то потеряем, порядка 700 тысяч тонн зерна, но по ряду регионов мы компенсируем кукурузой, то есть урожай будет хорошим».

Каким будет хлеб, в регионах посчитают в августе. Аграрии – люди дела, не любят забегать вперед. Если погода сложится, к десятым числам месяца уборку зерновых планируют завершить.

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