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Уборочная-2021 набирает обороты. Первых «тысячников» чествуют в Брестской и Гродненской областях
Источник материала: ОНТ
Страда набирает обороты! И даже северный регион, который традиционно позже всех приступает к жатве, уже собирает хлеб. А запад страны уже чествует первых «тысячников»: дебют – у Брестской области, уже догнала и Гродненская. Следующие рекорды на подходе, тем более из-за погоды все культуры убирают практически одновременно.
Визит гостей с подарками для Николая Пригодича оказался сюрпризом. Опытнейший механизатор, уже больше 20 лет вот так – на уборке от рассвета до заката. В этом году еще и первым в Гродненской области намолотил тысячу тонн нового зерна. Конкуренты, конечно, мало отставали, но уйти вперед удалось за счет небывалого урожая озимого ячменя – 105 центнеров с гектара.
Полчаса на торжества, вымпел – на почетное место, и снова в поле – ставить новые рекорды. Тем более что погода хорошая. В области массовая уборка еще набирает обороты – к выходным 10% площадей освободят.
Колосок за колоском и гектар за гектаром – комбайн обмолачивает золотистый ячмень. Техника Брестчины выходит в поле с солнцем, а замолкает ближе к полуночи. Когда зерно созрело, на счету каждый час. Экипаж – отец и дочь Кунц – в таком составе работают впервые и первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.
У старшего комбайнера это уже 25-я уборочная. Помощник – будущий агроном, осваивает профессию на практике, с наставником повезло.
Хозяйство «Савушкина пуща», где работают передовики, – одно из самых крепких и молодых в Каменецком районе. Его создали шесть лет назад, объединив отстающие, а сегодня эти земли – сырьевая база одного из крупнейших молочных заводов страны. Инвестировали в технологии, навели порядок и дисциплину – и пожинают плоды. Особенно порадовал яровой ячмень. Урожайность небывалая – 78 центнеров с гектара. Аромат хлеба для аграриев особенно ценен, люди заботятся о нём круглый год.
Погода заставила аграриев поволноваться. Сначала в июне, когда колос наливался, не хватало влаги, потом в июле – две недели изнуряющей жары. В результате зерно созрело раньше срока, немного не добрав в весе, поэтому важно убрать всё, без потерь.
Брестчина – крупнейший в стане переработчик сельскохозяйственной продукции. Львиная доля её себестоимости формируется из цены на корм. Что касается общей урожайности зерновых, она ниже прошлогодней – 36 центнеров с гектара, но и убрана лишь седьмая часть полей.
Каким будет хлеб, в регионах посчитают в августе. Аграрии – люди дела, не любят забегать вперед. Если погода сложится, к десятым числам месяца уборку зерновых планируют завершить.
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Страда набирает обороты! И даже северный регион, который традиционно позже всех приступает к жатве, уже собирает хлеб. А запад страны уже чествует первых...
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