Сергей Рачковский и Анна Харута о любви к Родине: любить не просто так, а что-то делать, быть хозяином на своей земле

Источник материала: ОНТ

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответили на вопрос, какую формулу любви к Родине они вывели для себя за последний год.

Анна Харута: «В первую очередь, наверное, основа любой формулы – не просто любить и говорить о своей любви, а, что мы уже неоднократно говорили, что-то делать. Не просто любить Родину, а делать что-то ради нее. Это ключевой момент. И начинать нужно с себя, не перекладывать ответственность, не перекладывать обязанности. Помогать друг другу. И делать все именно во благо. Наверное, это основа, в моем понимании».

Рачковский отметил, что здесь будет актуально говорить о понятии национальной идеи Беларуси. В понимании активиста это – быть хозяином на своей земле.

Сергей Рачковский: «Есть понятие “национальная идея”, которое мы долго-долго формулируем, никак не можем сформулировать. Во многих странах озабочены этим процессом. На наш взгляд, национальная идея Беларуси – быть хозяином на своей земле, иметь право действовать и работать. Почему хозяином? Хозяином не в плане “владельцем”, а хозяином – человеком, который следит за этой землей. Ведь если мы приходим в гости к хорошему хозяину, у него все на месте, у него все убрано, у него никогда не будет валяться бумажка, он знает, где что лежит, он за все отвечает и он планирует что-то».

Анна Харута: «И он не будет оправдываться, что уборщица не пришла или еще что-то. Если нужно, он сделает сам».

Сергей Рачковский: «Это настоящий хозяин. И до тех пор, пока у нас в обществе будет отношение не хозяйское, а потребительское, наверное, ни к чему хорошему мы не придем. Поэтому нужно в первую очередь вот здесь менять, это понятие. Не стесняться поднять бумажку, которая упала мимо урны, не стесняться поднять чужую бумажку, которая упала мимо урны».

Анна Харута привела пример того, как люди сообща боролись со стихией, чтобы сберечь палатку с экспонатами историко-патриотического клуба.

Анна Харута: «В Витебске начался ураган, и люди начали убегать с площади, а некоторые остановились, потому что у нас одну из палаток, которая задействована была историко-патриотическим нашим клубом, макеты, оружие выставлены были, одежда. И палатку эту начало срывать. Люди просто навалились и держали ее, пока все не закончилось».

Сергей Рачковский: «Да, поэтому, проходя мимо и смотря, ни к чему мы не придем. Быть хозяином на своей земле – и в течение времени все у нас будет хорошо».

Анна Харута: «Я бы еще хотела добавить, что нет больших и маленьких дел. Все вместе, что тебе по силам, бери и делай. Это вот и будет формировать наше будущее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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