|
Плиту XIX века с эпитафией писателю Яну Барщевскому представили на выставке в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Плиту XIX века с эпитафией писателю Яну Барщевскому «открыли» в Национальной библиотеке. Это главный экспонат выставки к 170-летию со дня смерти классика. А возможно, и к его 240 дню рождения. Тайны артефакта ещё предстоит разгадать.
«Жил... 70 лет» – и точка. Если бы всё было так просто. 1781-й – уже 8 год рождения писателя, который создал литературный канон. Эту «дату» из-под земли достали, буквально. Обнаружили чугунную плиту с могилы Барщевского в украинском Чуднове.
«Около» – клише в биографии классика. «Весомый» артефакт – 35 килограммов – реставрировали в Минске, провезли по местам, знакомым многим по прозаическому сборнику «Шляхціч Завальня…». Это родной Барщевскому белорусский север.
Ещё при жизни Барщевского его произведения «ушли в народ»: переписывали, пересказывали. Это ли не популярность? Со временем рассказы стали легендами, потеряли автора. Стихотворение «Бунт хлопаў» уже в конце XIX века считали фольклорным сочинением.
Хиты выставки – экземпляры альманаха Niezabudka 1840-х. Издавал Барщевский в Петербурге. Там сблизился с Шевченко и Мицкевичем. Утверждают, что правил ранние опусы земляка, чей «Шляхціч Завальня…» – книга-бестселлер в XIX веке и навсегда.
Гений, в произведений которого переплелись фантастика и реальность. Учёным ещё предстоит работа «между строк» эпитафии. Сделали точную копию. Оригинал вернётся в Чуднов возле Житомира. Памятный знак в Музее книги – только на неделю.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плиту XIX века с эпитафией писателю Яну Барщевскому «открыли» в Национальной библиотеке. Это главный экспонат выставки к 170-летию со дня смерти классика. А возможно,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)