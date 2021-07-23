Плиту XIX века с эпитафией писателю Яну Барщевскому представили на выставке в Минске

Источник материала: ОНТ

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Плиту XIX века с эпитафией писателю Яну Барщевскому «открыли» в Национальной библиотеке. Это главный экспонат выставки к 170-летию со дня смерти классика. А возможно, и к его 240 дню рождения. Тайны артефакта ещё предстоит разгадать.





«Жил... 70 лет» – и точка. Если бы всё было так просто. 1781-й – уже 8 год рождения писателя, который создал литературный канон. Эту «дату» из-под земли достали, буквально. Обнаружили чугунную плиту с могилы Барщевского в украинском Чуднове.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «Ян Баршчэўскі памёр на чужыне, каля яго не было сваякоў, былі сябры, якія не маглі ведаць дакладна, калі нарадзіўся пісьменнік, і меркавалі ўскосна. Знойдзеныя ў архівах Беларусі і Расіі адносна нядаўна дакументы нам дазваляюць даволі ўпэўнена сцвярджаць, што нарадзіўся Ян Баршчэўскі на тэрыторыі Невельскага павета Віцебскай губерніі каля 1793-1794 гадоў».

«Около» – клише в биографии классика. «Весомый» артефакт – 35 килограммов – реставрировали в Минске, провезли по местам, знакомым многим по прозаическому сборнику «Шляхціч Завальня…». Это родной Барщевскому белорусский север.

Ещё при жизни Барщевского его произведения «ушли в народ»: переписывали, пересказывали. Это ли не популярность? Со временем рассказы стали легендами, потеряли автора. Стихотворение «Бунт хлопаў» уже в конце XIX века считали фольклорным сочинением.

Хиты выставки – экземпляры альманаха Niezabudka 1840-х. Издавал Барщевский в Петербурге. Там сблизился с Шевченко и Мицкевичем. Утверждают, что правил ранние опусы земляка, чей «Шляхціч Завальня…» – книга-бестселлер в XIX веке и навсегда.

Игорь Запрудский, кандидат филологических наук, доцент БГУ: «Акрамя таго, што ён быў першы, хто пісаў па-беларуску, і аўтарства твораў якога вядома, ён быў загадкавы. І гэтую загадкавасць ён умеў ствараць сам. Трэба прыгадаць светлай памяці Генадзя Кісялёва, які ў свой час паспрабаваў патлумачыць гэтую з’яву. Баршчэўскі не збудаваў сваёй сям’і, і як сталага веку кавалер меў жаданне памаладзіцца».

Гений, в произведений которого переплелись фантастика и реальность. Учёным ещё предстоит работа «между строк» эпитафии. Сделали точную копию. Оригинал вернётся в Чуднов возле Житомира. Памятный знак в Музее книги – только на неделю.

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