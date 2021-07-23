Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский: БЧБ – это «символ беды»

Источник материала: ОНТ

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский определил, что БЧБ в его понимании – это «символ беды». В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ активист попытался также в свойственном ему стиле дать определение понятиям «санкции» и «Тихановская».

Сергей Рачковский: «Знаете, бывает ситуация, когда сосед соседу хочет насолить в чем-то. Один раз один сосед поздно ночью просверлил стенку, помешал спать второму. Второй обиду затаил и каждое утро в 9 часов начинает сверлить. Ему не надо сверлить, у него вся квартира в пыли уже. Дети бегают, плачут “папа, перестань сверлить”. Жена говорит “я с тобой разведусь, не надо сверлить”. А он сверлит, потому что у него принцип. Он хочет насолить соседу своему. Соседу сначала было неприятно, но он привык к этому. Он выходит из дома в 8:30, в 9 часов никого дома нет. Он уже уехал из этой квартиры, возможно. А тот продолжает сверлить. То есть [санкции] – это, наверное, тот инструмент, когда вроде бы что-то нужно сделать, показать свою значимость, показать свое “Я”. Но вместо того, чтобы пойти на компромисс и нормально поговорить, хочется обозначить: это моя территория, это твоя, и я знаю, как тебе насолить.



Тихановская – как тот флаг в руке радикала. По сути-то, флаг бело-красный – никто не станет отрицать, что у него было место в истории, но он несет негативный контекст и на данный момент в руке радикала он дошел до того, что мы вынуждены ограничивать его использование. Вот так и Тихановская, как этот флаг. Наверное, точно так же она в руке своих кураторов. Мы все понимаем, что не свои мысли она транслирует. Наверное, стоит только пожалеть ее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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