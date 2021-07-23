ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский: БЧБ – это «символ беды»

23.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский: БЧБ – это «символ беды»

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский определил, что БЧБ в его понимании – это «символ беды». В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ активист попытался также в свойственном ему стиле дать определение понятиям «санкции» и «Тихановская».

Сергей Рачковский: «Знаете, бывает ситуация, когда сосед соседу хочет насолить в чем-то. Один раз один сосед поздно ночью просверлил стенку, помешал спать второму. Второй обиду затаил и каждое утро в 9 часов начинает сверлить. Ему не надо сверлить, у него вся квартира в пыли уже. Дети бегают, плачут “папа, перестань сверлить”. Жена говорит “я с тобой разведусь, не надо сверлить”. А он сверлит, потому что у него принцип. Он хочет насолить соседу своему. Соседу сначала было неприятно, но он привык к этому. Он выходит из дома в 8:30, в 9 часов никого дома нет. Он уже уехал из этой квартиры, возможно. А тот продолжает сверлить. То есть [санкции] – это, наверное, тот инструмент, когда вроде бы что-то нужно сделать, показать свою значимость, показать свое “Я”. Но вместо того, чтобы пойти на компромисс и нормально поговорить, хочется обозначить: это моя территория, это твоя, и я знаю, как тебе насолить.

Тихановская – как тот флаг в руке радикала. По сути-то, флаг бело-красный – никто не станет отрицать, что у него было место в истории, но он несет негативный контекст и на данный момент в руке радикала он дошел до того, что мы вынуждены ограничивать его использование. Вот так и Тихановская, как этот флаг. Наверное, точно так же она в руке своих кураторов. Мы все понимаем, что не свои мысли она транслирует. Наверное, стоит только пожалеть ее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский определил, что БЧБ в его понимании – это «символ беды». В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Гадавіна зрынаньня дыктатуры «чорных палкоўнікаў» у Грэцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by