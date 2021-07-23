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На Мальдивах введут налог на выезд с островов с января 2022 года

23.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Мальдивах введут налог на выезд с островов с января 2022 года

В начале июля власти Мальдивских островов приняли в налоговый кодекс поправку – с граждан, выезжающих из республики, включая туристов, будет взиматься налог. Его включат в стоимость купленного авиабилета, пишет портал Raajje.

Новая мера вступит в силу с 1 января 2022 года. Налог будут взимать вместо аэропортового сбора с пассажиров, вылетающих с Мальдив. Исключение – дети до 2-х лет и лица с дипломатической неприкосновенностью.

Отмечается, что пассажиры, которые полетят эконом-классом, заплатят $30, а жители Мальдив – $12. С туристов, летящих в бизнес-классе, будет взиматься налог в размере $60, в первом классе – $90. Туристы, которые станут лететь на частных самолетах, должны будут заплатить $120.

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В начале июля власти Мальдивских островов приняли в налоговый кодекс поправку – с граждан, выезжающих из республики, включая туристов, будет взиматься налог. Его...
 
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