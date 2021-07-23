Белорусский МИД прокомментировал «дырявый» закон Литвы в отношении мигрантов

Источник материала: ОНТ

Подписание президентом Литвы, который постоянно заявляет о приоритете прав человека, неоднозначного закона в отношении мигрантов прокомментировал сегодня МИД Беларуси.

Здесь отметили, что еще раз убедились в очевидном: права конкретных людей, будь то в Беларуси, Ираке или Сирии, на деле абсолютно не волнуют политическое руководство Литвы. Конкретные поступки говорят, к сожалению, совсем о другом, подчеркнули в Министерстве иностранных дел: «Поэтому на днях мы все стали свидетелями бесчеловечного, издевательского отношения литовских пограничников к иракцам, которые, вынужденные искать лучшую долю не по своей вине, пытались получить убежище и приют в благополучной и порядочной, как они думали, европейской стране». В МИД добавили, что после такого ужаса поправки к указанному закону уже просто дополняют очевидную картину.





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