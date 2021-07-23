Как воспитать патриота и в чем отличие истинного патриотизма от ложного, рассказали руководители РОО «Патриоты Беларуси»

Источник материала: ОНТ

Чем истинные патриоты отличаются от ложных, почему исконно белорусский патриотизм – мирный, как воспитать патриотов Беларуси? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответили председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута.

В 1895 году Лев Толстой написал статью «Патриотизм или мир?», она была опубликована в начале января 1896-го. Автор противопоставляет патриотизм миру, Толстой считает патриотизм вредным и стыдным понятием. Сергей Рачковский попробовал поспорить с классиком.

Сергей Рачковский: «Насколько мне известно, были и другие статьи. "Патриотизм и правительство", "Патриотизм и христианство", где он [Толстой] точно так же противопоставлял эти понятия друг другу и выяснял, что же истинно, что первично, что вторично. Наверное, отслеживая самое известное произведение Льва Николаевича, "Война и мир", в нем четко прослеживаются линии ложного патриотизма и истинного патриотизма. Именно истинные патриоты – это те люди, благодаря которым Россия победила Наполеона. Но, опять же, это как оружие, которым неправильно можно воспользоваться и нанести какой-то ущерб. Если анализировать тот период, период постоянных войн, распрей по всему миру, постоянных конфликтов, большинство конфликтов рождалось на почве, как он говорил, патриотизма. Но, наверное, это был не патриотизм, это был нацизм, зародыш нацизма. Когда одна нация ставила себя выше другой, говорила, что мы лучше всех, мы самая лучшая нация, поэтому, ребята, давайте подвиньтесь. Сейчас патриотизм и тот патриотизм, который тогда вкладывался в это понятие, – это немного разные вещи. Давайте подумаем. Вот эти люди, которые выходили на площади и толпами ходили – патриоты они или нет? Они считали себя патриотами. Почему они так считали? Потому что им вложили в голову нужную информацию. Сильные мира сего, которые пытались каким-то способом влиять на нашу страну, вложили этим людям информацию. Вот это оружие, вот этот патриотизм, который привел к войне, по большому счету, которую, слава богу, нам удалось предотвратить. Наш патриотизм, который исконно белорусский… Давайте выделим понятие “белорусский патриотизм”, потому что наше объединение называется “Патриоты Беларуси”. У нас в гимне написано “Мы, беларусы – мірныя людзі”. То, что мы вкладываем в это понятие, с войной никак не коррелирует. Мы любим свою страну, мы готовы ее защищать при необходимости, но мы не хотим войны, мы хотим спокойно жить, спокойно трудиться, спокойно растить детей и развиваться в этой стране».

Гости программы ответили на вопрос, как воспитать патриотов Беларуси.

Анна Харута: «Сложный вопрос, на самом деле. Во-первых, своим примером, конечно же. Но получилось или нет, мы узнаем спустя какое-то время. Поэтому сейчас гордо сказать “да, мы знаем и мы тут воспитываем маленьких патриотов” – ну, нет, так, наверное, нельзя. У меня ребенок идет в сад и говорит: мама, государственный флаг. Она знает фамилию Президента. Она в теме. Знает гимн, потому что он у меня на звонке стоит. Я ее не учила, она просто сама слова выучила, первый куплет мы уже можем осилить».

Сергей Рачковский объяснил на примере поездок в детские дома семейного типа, почему стоит заниматься патриотическим воспитанием.

Сергей Рачковский: «В самом простом понимании патриотизм – любовь к Родине. С чего начинается Родина? Как говорили в Советском Союзе, в известной песне: с картинки в твоем букваре. Ребенок должен видеть, где он живет, на какой земле он живет, чем славится эта земля, чего достигли его предки, бабушки и дедушки. Воспитывая, объясняя и показывая – только, наверное, так можем прививать патриотизм. Но, опять же, заставить любить нельзя. Можно создать предпосылки для этого. Как можно заставить любить Родину? Не заставишь. Можно показать, какая Родина, что в ней хорошо, что в ней плохо. Потому что нет идеального государства, это стоит признавать, всегда есть над чем работать. Только своим примером, только вот этой вот работой и формированием, скажем так, позитивного окружения, формированием правильного окружения нужно воспитывать этих детей. Мы проводим акции, ездим в детские дома с программой, развлекаем детей, какие-то подарки привозим, просто общаемся. И когда приезжаешь в такое место, понимаешь, что дети, они живут в приемных семьях, это детские дома семейного типа. Они вроде бы всем обеспечены, вроде бы все у них хорошо. Но им не хватает общения, им не хватает чего-то. Мы приезжаем, разговариваем, общаемся. И после того как уезжаешь из детского дома, подбегает к тебе девочка и говорит: “Дядя, а я вас уважаю”. Вот, наверное, ради этого стоит этим заниматься, стоит этой деятельностью заниматься».

Анна Харута отметила, что воспитанием патриотизма в детях следует заниматься комплексно – не только в учебных учреждениях, но и в семьях.

Анна Харута: «Я хотела еще добавить, что нельзя сказать, что вот в [детском] саду мы начинаем патриотическую работу, патриотическое воспитание, потом в школу переносим, в университет. Забываем о родителях, забываем о том, что работа должна быть в комплексе. Потому что, если мы в детском садике сказали о том, что ОМОН хороший, он [ребенок] придет [домой], и ему все равно скажут, что ОМОН плохой. До определенного возраста у человека авторитет в первую очередь – это его родители. Что он вложит, то и будет. Поэтому нужно начинать работу везде. Вот вы спрашиваете, как [воспитать патриота]. У нас это называют “народные идеологи”. Все наши участники наших автопробегов, нашего общества, они же несут это в массы. То есть они у себя на работе, у себя среди друзей, среди родственников, среди коллег свою позицию транслируют, они рассказывают. Из этого уже складывается будущее наше».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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