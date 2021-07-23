Анна Харута: Автопробеги «За единую Беларусь» появились благодаря желанию восстановить единство общества

Источник материала: ОНТ

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказали, как зародилась традиция проведения автопробегов «За единую Беларусь».

Сергей Рачковский: «Наверное, мысль-то не новая. Она и в других странах была использована. Просто у нас получилось это воплотить в Беларуси. Создали Telegram-чат, начали собирать людей».

Анна Харута: «Изначально было два Telegram-чата, потом они объединились. Опять же, такие идеи, мысли появлялись у многих».

Автопробеги получили название «За единую Беларусь», и слово «единая» здесь ключевое.

Анна Харута: «Ключевой момент – “единую”, потому что изначально нам было очень больно смотреть, сколько друзей у нас откололось, со сколькими людьми мы перестали общаться. Нам хотелось найти хоть какие-то рычаги, чтобы начать вот это вот восстановление».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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