ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Анна Харута: Автопробеги «За единую Беларусь» появились благодаря желанию восстановить единство общества

23.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Анна Харута: Автопробеги «За единую Беларусь» появились благодаря желанию восстановить единство общества

Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказали, как зародилась традиция проведения автопробегов «За единую Беларусь».

Сергей Рачковский: «Наверное, мысль-то не новая. Она и в других странах была использована. Просто у нас получилось это воплотить в Беларуси. Создали Telegram-чат, начали собирать людей».

Анна Харута: «Изначально было два Telegram-чата, потом они объединились. Опять же, такие идеи, мысли появлялись у многих».

Автопробеги получили название «За единую Беларусь», и слово «единая» здесь ключевое.

Анна Харута: «Ключевой момент – “единую”, потому что изначально нам было очень больно смотреть, сколько друзей у нас откололось, со сколькими людьми мы перестали общаться. Нам хотелось найти хоть какие-то рычаги, чтобы начать вот это вот восстановление».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Гадавіна зрынаньня дыктатуры «чорных палкоўнікаў» у Грэцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by