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Анна Харута: Автопробеги «За единую Беларусь» появились благодаря желанию восстановить единство общества
Источник материала: ОНТ
Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказали, как зародилась традиция проведения автопробегов «За единую Беларусь».
Автопробеги получили название «За единую Беларусь», и слово «единая» здесь ключевое.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Анна Харута: Автопробеги «За единую Беларусь» появились благодаря желанию восстановить единство общества
Председатель РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута в эфире программы «Марков. Ничего личного»...
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