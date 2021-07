Как менялись талисманы летних Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

Талисманы – часть олимпийской символики. Зрители могут приобрести их в сувенирных магазинах, а после – сфотографироваться с ростовой копией. Чтобы получить такой талисман, спортсмену придется добраться до призовых мест. Поэтому талисман – особая ценность и больше, чем вещь на память. Как они менялись с течением времени?

1968 год – Мехико. Первым неофициальным талисманом летних Олимпийских игр стал Красный Ягуар. Его придумали художники по эскизам, найденным археологами на раскопках в древней столице народов майя.

1972 год – Мюнхен. Именно там впервые был представлен официальный талисман Олимпийских игр. Им стала такса Вальди. Это животное было выбрано за качества, которые в равной степени присущи и собакам, и спортсменам: стойкость, упорство и ловкость. Так, с Вальди началась долгая история официальных олимпийских талисманов. К слову, до настоящего момента Вальди – единственный талисман из рода домашних животных.

1976 год – Монреаль. Сопровождать канадские Олимпийские игры посчастливилось бобру Амику. Само имя Амик на языке коренных жителей также означает «бобр». Опередить всех претендентов на талисман 1976 года, а сегодня попасть в наш список ему помогли сила воли, упорство и трудолюбие. За это талисман и «награжден» красной лентой, похожей на медальную.

1980 год – Москва. Пожалуй, самый знакомый на постсоветском пространстве олимпийский талисман – Мишка. Организаторы обработали 45 тысяч заявок, прежде чем остановили выбор на нем, и они угадали. Мишка остается главным напоминанием и символом Олимпиады в Москве, завоевавшим любовь зрителей своей трогательностью и добротой. Может, однажды это и породило стереотип о медведях в России?

1984 год – Лос-Анджелес. Радовать зрителей и спортсменов на Олимпиаде в Америке как национальному символу принимающей страны повезло орленку Сэму. Художником-создателем этого талисмана стал известнейший мультипликатор и руководитель империей «The Walt Disney Company» Уолт Дисней.

1988 год – Сеул. Символ мужества и силы тигренок Ходори был выбран талисманом корейских Олимпийских игр. С этим животным каждый местный житель знаком с рождения: тигры – частые герои корейских сказок и легенд. Поэтому Ходори – во всех смыслах легендарный талисман.

1992 год – Барселона. Символизировать единство спортсменов и зрителей в Испании довелось нереальному, а мультяшному герою детских телепередач дворняге Коби. Кстати, прощался со всеми участниками олимпийского праздника талисман уже знакомым образом: как и московский Мишка, Коби улетел на воздушном шаре.





1996 год – Атланта. Талисманом еще одной американской Олимпиады стал нарисованный на компьютере Иззи. Он не имеет аналога в живой природе и ни с кого не срисован. Его придумали дизайнеры и сами долго не могли решить, на кого же он все-таки похож. Стали задаваться вопросом, кто же это (What is it?) – так от быстрого произношения и появился созвучный Иззи.





2000 год – Сидней. Впервые сразу три животных были использованы в качестве талисманов на Олимпийских играх. Тогда тройка была символическим числом, потому как Олимпиада проходила в 2000 году, т.е. на входе в третье тысячелетие. Утконос Сид получил имя от названия города, кукабара Олли – благодаря сокращению слова «олимпиада», а ехидна Милли символизирует тысячелетие (millenium). Главное, все натурщики, послужившие прототипами талисманов, проживают исключительно в Австралии, поэтому талисманы получились с явным местным колоритом.





2004 год – Афины. Греческие талисманы даже названы были в честь древних богов: бога света Аполлона (Феба) и богини мудрости Афины. Талисманы стали точными копиями древнегреческих кукол VII века до н. э. Они символизируют единство истории и современности.

2008 год – Пекин. Сопровождать зрителей и участников китайской Олимпиады довелось сразу пяти персонажам (по числу олимпийских колец), но лишь с одним именем – Фува, что в переводе означает «дети удачи». По первой версии каждый из талисманов символизирует определенный континент, в цвет которого он окрашен. Вторая версия говорит о том, что число пять выбрано за счет пяти природных стихий: огня, воды, леса, земли и неба. В любом случае талисманы были очень добрыми и приветливыми: если сложить начальные буквы их имен, то получится фраза «Пекин приветствует вас!»





2012 год – Лондон. Талисманом этих Олимпийских игр были выбраны одноглазые инопланетяне Венлок и Мандевиль. В концептуальную основу создания этих талисманов заложены идеи гуманизма и единства. По мнению зрителей, глаз существ напоминает объектив фотокамеры, а желтый огонь на лбу существ – шашку от такси – вневременного символа Великобритании.





2016 год – Рио-де-Жанейро. Зрители предполагали, что талисманом бразильской Олимпиады непременно будет кто-то яркий и веселый, и бразильцы не подвели. Символом флоры Бразилии стал Винисиус, собравший в себе образы всех животных, населяющий Бразилию. По задумке организаторов, Винисиус – это совокупность гибкости, ловкости и изящности.

2020 (2021 год) – Токио. Талисманом Олимпиады, которая начнется уже 23 июля, стала Мирайтова: mirai – «будущее», towa – «вечность». Напоминают о принимающей стране – Японии – ее вечные символы: узоры итимацу цвета индиго. Задумка автора состоит в том, чтобы талисман воплотил в себе идею, лежащую в основе олимпийского бренда «Токио 2020» – «Инновации из гармонии».

