Загоняют клиентов в долговые ямы, зарабатывая миллионы долларов. Генпрокуратура проверяет конторы, выдающие «быстрые деньги в долг без справок»

Источник материала: ОНТ

В Генпрокуратуре рассказали о работе некоторых коммерческих организаций. Они предлагали «быстрые деньги в долг без справок» менее чем за год. И таким образом загнали в долговую яму более 2000 белорусов, при этом заработали миллионы долларов.





Дмитрий Брылёв, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: «При получении взаем 150–300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1500 до 4000 рублей. Прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций. Прокуроры на сегодня заявили в суды республики 9 исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых 7 удовлетворено».

Эти конторы занимались якобы лизингом. Но по факту через несколько договоров предоставляли займы под грабительские проценты. Как это работало? Контора по бумагам покупала у клиента мобильный телефон. А затем по договору лизинга отдавала обратно. Но пользоваться им можно было уже только за плату. При этом эти конторы не могли заниматься кредитованием, не были включены Нацбанком в реестр микрофинансовых организаций. Услуга «быстрых денег» оказалась востребованной. Проверка только 3 контор показала, что на серых схемах предприниматели смогли заработать более 2 миллионов долларов.

В прокуратуре составили портрет потенциальной жертвы таких организаций. Прежде всего, это люди с плохой кредитной историей или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Законодательство в этой сфере ужесточат.

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