Истории взлетов. Самый быстрый миллионер: как гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал лучшим

Источник материала: Myfin



Фото: FB Lewis Hamilton

Детство, характер, старт карьеры

Льюис Хэмилтон родился в 1985 году в Англии. Отец темнокожий, сын эмигранта из Вест-Индии, мать – белая англичанка. Родители развелись когда Льюису было 2 года, до 12 лет он жил с матерью, потом – с отцом и его новой супругой. Есть соблазн представить Льюиса едва ли не мальчиком из какого-то гетто, который страдал от расизма, но пробился благодаря таланту и помощи отца, который ради этого трудился на трех работах. Так пишут.

Однако при ближайшем рассмотрении все представляется несколько иначе. Отец Льюиса – Энтони Хэмилтон, не чернорабочий, а айтишник и бизнесмен. Хэмилтон-старший много сделал для развития Хэмилтона-младшего как гонщика. Три работы действительно имели место, но это были его собственные фирмы, которые через несколько лет вышли на миллионные обороты.

Карьера Хэмилтона как гонщика началась довольно рано, тоже благодаря отцу, который купил ему радиоуправляемую машину. Не самую дешевую игрушку из детского магазина, но и Хэмилтон-младший распорядится ею не по-детски. Всего через год после покупки, в 1991 году, он стал вторым на соревнованиях BRCA среди таких авто. Уже тогда можно было говорить о безусловном таланте в управлении гоночными автомобилями.

Другая, наверное, еще более важная, черта Льюиса Хэмилтона – уверенность в собственных силах и собственном будущем. Через пару лет он просил автограф у гонщика команды McLaren и говорил, что выигрывал в гонках радиоуправляемых машин против взрослых, а скоро будет выступать на настоящих болидах.





Фото: FB Lewis Hamilton

Потом отец купил Льюису картинг. Довольно быстро у Хэмилтона появился первый спонсор – Мартин Хайнс, владелец компании Zip Kart, производитель картингов. Он не только продавал технику, но искал и поддерживал молодые таланты.

Через несколько лет он рассказывал, как Льюис Хэмилтон ярко выделялся уже на первых стартах. На картинги новичков ставят специальные черные номера, как правило – все они остаются в конце потока. Но Хэмилтон был среди лидеров гонки. И это в 8 лет! Мартин Хайнс впечатлился увиденным и следующие пять лет поддерживал молодое дарование.

В 2007 году Льюис Хэмилтон начал выступать в «Формуле-1» за команду McLaren. В одном из первых стартов этого сезона финишировал третьим. А в 2008 году стал чемпионом. За этот год произошла масса интересных, интригующих и даже драматических событий. Были конфликты, обвинения, были аварии. Но после каждого кризисного момента Хэмилтон оказывался в положении лучше, чем до этого.

Развитие и доходы

Писать о достижениях Льюиса Хэмилтона можно было бы еще долго, но сейчас мы ищем причины финансового успеха. А это непросто, в отличие от других спортивных организаций «Формула-1» не сообщает официальных сведений о зарплатах. Мы узнаем все это или довольно точно, но поздно – по мемуарам пилотов, или быстро, но не слишком достоверно – из прессы. Попробуем совместить оба подхода и собрать наиболее вероятную информацию.





Фото: FB Lewis Hamilton

Почему пилоты «Формулы-1» зарабатывают так много?

Первым большие деньги на этих гонках стал зарабатывать еще Ники Лауда в 70-х. Однажды он потребовал миллион долларов и ему дали его.

А потом, с 80-х годов, в «Формулу-1» пошел поток рекламных денег. Доходы пилотов выросли в два-три-пять, а потом и в 10 раз. Бразилец Сенна получил $20 миллионов, потом Шумахер столько же, потом еще больше – $35-40 миллионов. А затем Кими Райкконену дали $50 миллионов.

И неизвестно сколько был это продлилось, но кризис 2008 года подкосил бизнес, рекламные контракты были уже не те, и зарплаты гонщиков упали примерно вдвое. Много значили индивидуальные моменты – например Феттель в Ред Булл получал сравнительно мало, и это мешало другим требовать солидных гонораров.

Однако Льюис Хэмилтон исключительно удачно перешел из McLaren в Mercedes. В 2014 году ему уже платили $25 млн, а $10 млн он зарабатывал на рекламе. После того, как выше Феттель, сменил команду и в 2015 году заработал $50 млн, у других пилотов тоже появился повод требовать больше.





Instagram.com/lewishamilton

О прошлых доходах Хэмилтона пишут так:

2007 год – $1 млн;

2008 год – $5 млн;

2009 – $18 млн;

2010 – 16 млн. евро (т.е. больше, чем в прошлом году);

2011 – 29,5 млн. евро;

2012 – 16 млн. евро;

2013 – 20 млн. евро;

2014 – 20 млн. евро;

2015 – 25 млн. евро.

Британская Санди Таймс оценивала состояние Льюиса Хэмилтона на 2014 год в $115 млн.

Потом Хэмилтон заключил новый 4-летний контракт с Mercedes. Сумма не разглашалась, но все сходились на цифре в $200 млн (или $50 млн в год).

Следующий контракт, по неофициальной информации, был с тем же годовым заработком, но уже на 2 года. И, возможно, не просто так – гонщик получил намек не почивать на лаврах, а помочь команде заработать как можно больше. С другой стороны – Mercedes пошел навстречу Хэмилтону, который категорически не соглашался с понижением зарплаты. Хотя объективные причины для этого есть: коронакризис, снижение интереса публики, падение доходов от рекламы.

Немного о профессионале и человеке

Льюис Хэмилтон, и с этим никто не спорит, один из самых талантливых пилотов современности. Сравнивать его с прошлыми героями бессмысленно, потому что техник «Формулы-1» постоянно развивается. Он проявил себя еще в первых стартах.





Фото: FB Lewis Hamilton

Льюис Хэмилтон имеет яркую агрессивную манеру езды. К нему были претензии, его обвиняли в авариях, в том, что он создавал проблемы пилотам своей и чужих команд. Но со временем в его стиле находили все меньше недостатков.

Еще один штрих к портрету Льюиса Хэмилтона – он, как и многие гонщики, суеверен. Перед гонкой играет на гитаре, в приставку, обнимает семью, верит в талисманы.

С Хэмилтоном как медийной персоной тоже не все однозначно. Едва ли ни с первых стартов он показал себя как человек идущий к своей цели, без лишних сантиментов, если нужно – через конфликт. Например, когда команда McLaren работала на Алонсо, создавала ему «зеленую улицу» к максимально быстрому финишу, Хэмилтон не пропускал лидера и стремился к личному результату. И хотя позже Хэмилтон примирился с Алонсо, болельщики испанского пилота не простили Льюиса. Они вышли на трибуны с вымазанными черной краской лицами и в майках с надписью «Семья Хэмилтон».



Тут мы подходим к теме, которую невозможно обойти, рассказывая о Льюисе Хэмилтоне, а именно – к борьбе с расизмом. Будучи самым титулованным пилотом он часто подвергался критике из-за своей активной гражданской позиции в этом вопросе.

Жены и детей у Льюиса Хэмилтона нет. А его личная жизнь повода для скандалов до сих пор не давала.

Так в чем же секрет успеха?

Приходится повторить, что финансы «Формулы-1» остаются зоной предположений. Но кое-что о Хэмилтоне все-таки появляется.





Фото: FB Lewis Hamilton

Льюис всегда стремится к максимальным гонорарам, не соглашается даже на временное падение заработка.

Руководство команды пока соглашается с Хэмилтоном, потому что именно этот пилот максимально раскрыл потенциал техники Mercedes и акционеры не простили бы его отставку.

Может ли кто-то другой выступить на болидах Mercedes лучше Хэмилтона? Неизвестно. За последние годы у него не было конкурентов внутри команды.

Со стороны кажется, что Льюис Хэмилтон просто давит и побеждает. Кстати, это отлично сообразуется с его настоящим характером. Все остальное: улыбки в интервью, разговоры о расизме, обвинения и примирения, скорее всего, лишь инструменты, умного и расчетливого бизнесмена. К слову, с 2014 года Хэмилтон вообще не имеет менеджера и сам руководит своими финансами.





*Партнерский материал. Создано при поддержке ООО «СТАТУСКВО». УНП 101011505

