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Беларусбанк запустил доставку карточек по почте

23.07.2021 07:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусбанк запустил доставку карточек по почте
Фото: Myfin.by

«Сегодня многие сервисы доставки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы видим, что потребители уже привыкли к тому, что практически любые товары и услуги можно получить с доставкой на дом или в местном почтовом отделении, – подчеркнула заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

Беларусбанк запустил доставку карточек по почте

– Вопрос повышения удобства и качества обслуживания клиентов для нас всегда был принципиальным, поэтому мы запустили сервис по доставке карточных продуктов банка по всей стране. Проявляя особую заботу о здоровье каждого клиента в период пандемии, мы уверены, что сервис будет востребован клиентами разного возраста.

Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечению этого времени ее вернут в банк.

До момента активации карточки рекомендуем клиентам убедиться в целостности конверта, отсутствии механических повреждений карточки, и поставить свою подпись на ее обратной стороне. Первая успешная операция — снятие наличных, пополнение карты, перевод средств, просмотр баланса, оплата товаров и услуг — подтверждает получение карточки в конверте, целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.

Подробнее с условиями сервиса можно ознакомиться здесь.

Беларусбанк запустил доставку карточек по почте

 
 
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C 21 июля крупнейший банк запустил новую услугу доставку платежных карт по почте. Новый сервис доступен клиентам, которые оформляют карточку в отделениях банка при...
 
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