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Мальдивы вводят налог на выезд с островов для всех путешественников

23.07.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Мальдив утвердили новые правила приема иностранных туристов.




С 2022 года вместо аэропортового сбора, который сейчас составляет 15 долларов США, будет введен так называемый налог на выезд. Об этом заявил министр туризма страны Абдулла Маусум. В частности, пишет toursoyuz.by, иностранным гражданам, вылетающим с Мальдив эконом-классом, придется отдать в бюджет 30 долларов. Для пассажиров бизнеса и первого класса такса будет значительно выше – 60 и 90 долларов соответственно.

Стоит учесть, что налог на выезд будет включен в стоимость билета и отдельно его оплачивать не придется. Однако вместе с этим туристам, отправляющимся из Мале, необходимо внести 25 долларов в качестве пошлины на развитие столичного аэропорта. По мнению министра туризма Абдуллы Маусума, нововведение никак не отразится на турпотоке на Мальдивы. Такая практика существует во многих курортных странах, и большинство туристов относятся к ней спокойно. Тем более что общая сумма сборов составляет ничтожный процент от общего бюджета путешествия в республику.
 
 
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Власти Мальдив утвердили новые правила приема иностранных туристов.
 
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