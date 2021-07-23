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Тихановская: сколько еще международных отношений России придется испортить ради поддержки человека, который проиграл выборы?
Источник материала: Навiны
Освободить экстрадированного из России в Беларусь борца Алексея Кудина призвала Светлана Тихановская.
Как сообщила пресс-службы Тихановской, 22 июля белорусский демократический лидер встретилась с членами комитета по международным отношениям Конгресса США Грегори Миксом и Майклом Маккоулом. Стороны обсудили «помощь, которую США могут оказать белорусам, а также точечные и секторальные санкции против режима».
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«На многих встречах в Вашингтоне, отвечая на вопрос о позиции России, я говорила, что она еще может занять конструктивную позицию в решении белорусского кризиса. Конструктивная позиция — это не выдавать человека в страну, где людей в тюрьмах пытают и бьют, в обход запрета ЕСПЧ. Сколько еще международных отношений России придется испортить ради поддержки человека, который проиграл выборы? Алексей Кудин не заслужил ни уголовного преследования, ни экстрадиции. Как и тысячи без вины задержанных людей, он должен выйти на свободу», — заявила Тихановская.
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