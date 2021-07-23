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«Рэгіянальная газета» приостанавливает выход
Источник материала: Навiны
Негосударственная «Рэгіянальная газета» (Молодечно) сообщила о приостановлении выхода.
«К сожалению, номер за 23 июля по не зависящим от редакции причинам вы не получите. Как и следующие. Просим у вас прощения и надеемся на понимание ситуации», — говорится в обращении к читателям бумажного выпуска.
19 июля в редакции прошел обыск с изъятием техники, напоминает БелаПАН.
«Рэгіянальная газета» более 25 лет пишет о событиях в семи соседствующих районах Минской и Гродненской областей — Молодечненском, Вилейском, Мядельском, Воложинском, Сморгонском, Островецком, Ошмянском.
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