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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 587
Источник материала: Навiны
Еще восемь человек включено в список политзаключенных.
22 июля белорусское правозащитное сообщество признало таковыми Никиту Гончарова, Вадима Жилинского, Артема Климчука, Дмитрия Князева, Дмитрия Панько, Сергея Пацукевича, Игоря Гонтового и несовершеннолетнего Максима Шатохина.
Все они осуждены по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки), Гонтовой — также по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Общее количество политзаключенных достигло 587, отмечает
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