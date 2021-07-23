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Количество политзаключенных в Беларуси достигло 587

23.07.2021 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще восемь человек включено в список политзаключенных.

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 587

22 июля белорусское правозащитное сообщество признало таковыми Никиту Гончарова, Вадима Жилинского, Артема Климчука, Дмитрия Князева, Дмитрия Панько, Сергея Пацукевича, Игоря Гонтового и несовершеннолетнего Максима Шатохина.

Все они осуждены по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки), Гонтовой — также по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Общее количество политзаключенных достигло 587, отмечает БелаПАН.

 

 

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Еще восемь человек включено в список политзаключенных.
 
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