МИД РФ: Москва не будет вступать в диалог с Тихановской

Россия отвергает возможность диалога с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает БелаПАН .





«Что касается Белоруссии, у нас, правда, нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров, — заявила она в ответ на вопрос, при каких условиях Москва может пойти на диалог с Тихановской. — К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая упомянутую Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Мало того, они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги, например, по конституционной реформе, что является чрезвычайно важным для государства».

«Наоборот, как мы это видим (это не только теоретические измышления, это анализ фактов), они делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике. Чего только стоит заявление и призывы к западному сообществу о введении новых санкций в отношении Белоруссии, белорусской экономики, граждан этой страны», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что «только белорусские граждане и их законные представители, а не самозваные лидеры демократических сил, как они себя называют, и их западные кураторы вправе решать судьбу своей страны».

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