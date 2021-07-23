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Медсестра в Литве зарабатывает от 640 до 1377 евро. В Минске — 268 евро.
Источник материала: Партизан
Сравниваем зарплаты.
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Фото: Intex-press
Цифры показывают, сколько в Литве зарабатывают учителя, ИТ-специалисты и водители.
В программе «Клуб редакторов» на БТ глава государственного телеканала ОНТ Марат Марков прокомментировал миграционный кризис на белорусско-литовской границе,
— Почему сейчас так сильно трепещут Литва и Польша? Скажем честно: медсестра в Литве получает зарплату от 400 евро, рабочий — от 300, полицейский и пожарный получают по 600 евро. А еще один мигрант тратит в месяц намного больше. А для литовской экономики, которая сейчас «получает» со всех сторон (получает не в том смысле, что деньги), это будет хорошим контрольным выстрелом, — сказал Марков.
Но с начала 2021 года минимальная заработная плата в Литве до налогов составляет 642 евро. Средняя зарплата до налогообложения в Литве составляет 1524,2 евро в месяц (967,3 «чистыми»). В Беларуси средняя зарплата в мае составила 1419 рублей. Это около 460 евро,
Посмотрим, сколько зарабатывают люди на самых распространенных профессиях в Литве и Беларуси.
Согласно международной платформе, которая собирает данные о средней заработной плате, учитель начальной школы в Литве
В Беларуси зарплата воспитателя детского сада (начальной школы) — от 218 евро, воспитателя в школе — от 218 до 326 евро в зависимости от нагрузки.
Вот несколько актуальных вакансий в Литве.
Учитель литовского языка в Клайпедском лицее
Координатор учебного процесса в Университете Витаутаса Великого
Медсестра из Литвы получает в среднем от 640 до 1377 евро. На
Фельдшер скорой помощи в Литве зарабатывает до 1351 евро, врач — 936-2114 евро. В Минске работу фельдшером можно найти за 285 евро, но обычно вакансий предлагают меньше.
ИТ-специалисты в Литве зарабатывают в среднем от 909 до 2603 евро. Один из ресурсов
Пожарные и спасатели получают от 640 до 1002 евро. В Минске находим вакансию спасателя с зарплатой 251 евро.
Литовский полицейский получает от 640 до 1402 евро. Милиционерам в Минске
Инженер-механик в Вильнюсе зарабатывает 1434 евро, в Минске за такую работу предлагают 335 евро.
Автомеханик в Вильнюсе зарабатывает 1352 евро. Беларусь предлагает 218 евро за такую вакансию.
Уборщица получает в Вильнюсе от 640 до 782 евро, в Минске — от 167 до 268 евро за уборку.
Заработная плата литовского консультанта по продажам до 924 евро. Например, на сайте поиска работы мы находим
В Минске продавцам предлагают от 234 до 318 евро в месяц.
Водитель микроавтобуса в Вильнюсе, по данным платформы поиска работы,
В Минске водителю общественного транспорта предлагают 503 евро.
Водитель категории C в Каунасе получает 1200-1400 евро.
Заработная плата водителя грузовика составляет около 3000 евро и выше. В Минске дальнобойщикам можно устроиться на работу за 1000 евро.
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Сравниваем зарплаты.
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