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В МИД Беларуси прокомментировали визит Светланы Тихановской в США

23.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская сторона не представлена на встречах в США, которые проходят в рамках визита экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



“Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории. С Посольством США в Беларуси, с Государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте. Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность”, - сказал Глаз о визите Тихановской и реакции на него американских СМИ и официальных лиц.

Он подчеркнул, пишет Смартпресс, что диалог между Беларусью и США есть. пусть и не совпадают подходы. “Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем. Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом”, - резюмировал пресс-секретарь белорусского МИДа.
 
 
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Белорусская сторона не представлена на встречах в США, которые проходят в рамках визита экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, заявил...
 
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