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В МИД Беларуси прокомментировали визит Светланы Тихановской в США
Источник материала: Партизан
Белорусская сторона не представлена на встречах в США, которые проходят в рамках визита экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
“Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории. С Посольством США в Беларуси, с Государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте. Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность”, - сказал Глаз о визите Тихановской и реакции на него американских СМИ и официальных лиц.
Он подчеркнул,
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Белорусская сторона не представлена на встречах в США, которые проходят в рамках визита экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, заявил...
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