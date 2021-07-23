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ФБР предупредило о киберугрозах Олимпиаде со стороны России

23.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федеральное бюро расследований предупредило о возможных киберугрозах со стороны России во время проведения Олимпийских игр-2020. Российские хакеры срывали каждые соревнования, начиная с 2016 года.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Во время Олимпиады-2016 - российские хакеры похитили медицинские карты американских спортсменок Симоны Байлс и Серены Уильямс, а в 2018 году - помешали продажи билетов во время церемонии открытия. В этом же году, эксперты по кибербезопасности опасаются того, что российские хакеры в очередной раз попытаются помешать проведению Олимпийских игр.

ФБР, со своей стороны, предупреждает организаторов о том, что хакеры могут попытаться сорвать и Токийские игры.

"Сегодня ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозе против этих Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", - отмечает пресс-служба органа.

Эксперты убеждены в том, что кибератаки со стороны России являются ответом на дисквалификацию спортсменов страны из-за использования допинга для преимущества.

 
 
 
 
 
 
 
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Федеральное бюро расследований предупредило о возможных киберугрозах со стороны России во время проведения Олимпийских игр-2020. Российские хакеры срывали каждые...
 
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