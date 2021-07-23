В Белгазпромбанке опровергли информацию СМИ о его возможной продаже













В "Беглазпромбанке" с удивлением восприняли информация ряда СМИ о том, что начата подготовка к его продаже одному из российских банков.





пишет Sputnik, что Белгазпромбанк якобы готовят к продаже Московскому кредитному банку (МКБ). В четверг во второй половине дня ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том,Sputnik, что Белгазпромбанк якобы готовят к продаже Московскому кредитному банку (МКБ).





"У нас нет такой информации. Решение о смене собственника акций банка могут принимать только его акционеры в лице своих органов управления и исполнительных органов. Указанные органы акционеров решения о продаже акций банка не принимали", - сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь Белгазпромбанка Павел Канаш.





В свою очередь в МКБ также опровергли информации о готовящейся сделке.

"МКБ не заинтересован в покупке Белгазпромбанка и не ведет никаких переговоров на эту тему. Появившаяся ранее информация в белорусских СМИ о якобы имеющемся интересе не соответствует действительности", - заявил в пресс-службе банка.

Что известно о Белгазпромбанке

Как следует из официальных данных на сайте банка, год его основания – 1990. ООО "Белгазпромбанк" он стал называться с 28 ноября 1997-го. В ноябре 1997 года решением Нацбанка Беларуси он был окончательно преобразован в совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк".





Основными акционерами с российской стороны являются ОАО "Газпром" и КБ "Газпромбанк", с белорусской — ГП "Белтрансгаз" и Мингосимущество.

В настоящее время Белгазпромбанк – системообразующий банк для предприятий негосударственного сектора экономики.





Более 20 лет банком руководил Виктор Бабарико, но весной прошлого года он заявил о президентских амбициях и уволился с поста председателя правления. Летом 2020 года, уже будучи претендентом на пост главы государства, он был задержан по подозрению в коррупции, вместе с ним были задержаны ряд топ-менеджеров по подозрению в получении взяток.





Пока шло следствие, главой временной администрации Белгазпромбанка назначили Надежду Ермакову, потом она стала председателем правления. На прошлой неделе Ермакова ушла из банка. Исполнение обязанностей председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Потапову.