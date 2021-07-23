ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Воложинском районе

23.07.2021 08:45 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

22 июля в 4.59 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Пилюжино. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.

Причины происшествия и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июля в 4.59 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Пилюжино. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: На сегодня для Кремля никакой альтернативы Лукашенко и его системе нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by