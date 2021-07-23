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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Воложинском районе
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.
22 июля в 4.59 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Пилюжино. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.
Причины происшествия и гибели устанавливаются.-0-
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22 июля в 4.59 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Пилюжино. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1936 года рождения.
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