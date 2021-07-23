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В Слонимском районе пожар уничтожил 10 га посевов ярового ячменя
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе пожаром уничтожены 10 га посевов ярового ячменя. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
22 июля в 14.54 стало известно о загорании ярового ячменя на корню в поле возле деревни Ярутичи. В результате уничтожены 10 га посевов.
Работники МЧС спасли 100 га посевов. Пострадавших людей нет. Работающая на поле техника не повреждена.
Причина инцидента устанавливается.-0-
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22 июля в 14.54 стало известно о загорании ярового ячменя на корню в поле возле деревни Ярутичи. В результате уничтожены 10 га посевов.
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