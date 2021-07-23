Будславский костел пострадал больше, чем предполагалось

Купол центрального нефа пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе находится в аварийном состоянии, говорится в отчете по итогам обследования культового здания, опубликованном на портале Римско-католического костела в Беларуси.





Утрачивается роспись

Специалисты установили, что трещины в куполе продолжают расширяться, что «не исключает возможность обрушения конструкций». По их мнению, усиливать купол надлежит «после устройства страховочных конструкций и снятия живописи».

В отчете также говорится, что майский пожар полностью уничтожил стропильные конструкции и кровлю здания. Нижние участки кровли при тушении пожара получили механические повреждения. Стены насыщены влагой, отслаивается штукатурка, частично утрачивается роспись.

Отмечается, что «устройство кровли из подручных материалов снизило повреждения внутреннего убранства костела, но не исключило полностью».





Техническое состояние сохранившихся конструкций здания «по совокупности признаков морального и физического износа» специалисты оценили как «не вполне неудовлетворительное».

Они установили, что в неудовлетворительном состоянии находятся фундаменты, ряд кирпичных стен и сводов, деревянные перекрытия и лестницы в башнях, полы из терракотовой и глазурованной плитки.

В не вполне удовлетворительном состоянии находятся стены подвала и столбы с разрушениями нижних рядов кладки и повреждениями восстановленной кладки, цоколь здания практически по всему периметру, кирпичные своды над подвалом, на чердаке и между этажами.





Почти миллион рублей…

В отчете говорится, что с 11 мая по 20 июля на ремонт костела было собрано 963 584 рубля, из которых 551 015 рублей поступило в виде спонсорской помощи от юридических лиц.

За это время было израсходовано 558 188 рублей, в том числе на обследование здания костела, временную защиту сводов от осадков, авансы проектной и подрядной организациям, текущие расходы прихода.

В ближайшее время планируется израсходовать 147 410 рублей на оплату по договору с проектной организацией, а также проведение комплексных научных изысканий, необходимых для проведения дальнейших реставрационных работ.

Ликвидация последствий продолжается до сих пор

Пожар в национальном санктуарии случился 11 мая . Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

В тот же день Конференция католических епископов Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела, были открыты специальные счета.

12 мая была создана спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению будславского костела. Тогда же храм посетил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич. Он пообещал «помощь и поддержку в деле восстановления поврежденной пожаром базилики и возрождения духовной жизни в белорусском национальном санктуарии Матери Божьей Будславской».

На следующий день после пожара было получено разрешение на разбор остатков кровли. С тех пор клир костела и волонтеры разобрали обгоревшие части, начали просушивать внутреннее убранство святыни и орган, установили внутри контроллеры влаги, очистили крышу от мусора и углей, разобрали подвалы.

В конце мая — начале июня костелу сделали временную крышу, а также систему отвода дождевой воды. Ликвидировать последствия пожара продолжают до сих пор.

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец обратился к властям с просьбой о финансовой помощи, освобождении от налогов, попросил разрешения параллельно проводить исследования, проектирование и выполнять восстановительные работы.

Костел в Беларуси также ведет переговоры с конференциями католических епископов по всему миру и костельными благотворительными организациями, чтобы получить финансовую помощь на восстановление святыни.

В связи с пожаром Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности пожар с причинением ущерба в крупном размере).