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В Белорусской государственной академии авиации начнут готовить пилотов

23.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» появилась на факультете гражданской авиации БГАА.



 
Желающих принимают по результатам ЦТ по белорусскому/языку, математике и английскому языку. 
 
Кроме того, соискателям нужно пройти врачебно-летную экспертную комиссию, профессиональное собеседование и сдать в академии экзамен по физической подготовке.

В этом году принимают на 8 платных и 8 бюджетных мест.
 
Подано уже 6 заявлений.
 
 
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Специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» появилась на факультете гражданской авиации БГАА.
 
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