В Белорусской государственной академии авиации начнут готовить пилотов









Желающих принимают по результатам ЦТ по белорусскому/языку, математике и английскому языку.

Кроме того, соискателям нужно пройти врачебно-летную экспертную комиссию, профессиональное собеседование и сдать в академии экзамен по физической подготовке.





В этом году принимают на 8 платных и 8 бюджетных мест.

Подано уже 6 заявлений.