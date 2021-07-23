Евробанк исключен из Единого госреестра юрлиц и ИП









пишет Минск-Новости. В 2009 реорганизован в закрытое акционерное общество «Евробанк». 9 сентября 2009 года получил лицензию от Нацбанка на осуществление банковских услуг. Основным акционером банка стал «Торговый дом «Ждановичи», которому принадлежало 99,9 % акций. ЗАО «Евробанк» входило в состав банковского холдинга, членами которого были головная организация ООО «Торговый дом «Ждановичи», ООО «Торговый дом «Ждановичи-Агро». Банк был создан ООО «Торговый дом «Ждановичи» в 2008 году как частное унитарное предприятие,Минск-Новости. В 2009 реорганизован в закрытое акционерное общество «Евробанк». 9 сентября 2009 года получил лицензию от Нацбанка на осуществление банковских услуг. Основным акционером банка стал «Торговый дом «Ждановичи», которому принадлежало 99,9 % акций. ЗАО «Евробанк» входило в состав банковского холдинга, членами которого были головная организация ООО «Торговый дом «Ждановичи», ООО «Торговый дом «Ждановичи-Агро».





Филиальная сеть банка была представлена головным офисом на ул. Тимирязева, который сейчас выставлен на продажу, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске.





В 2013 году почти все акции ЗАО «Евробанк» были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у «Евробанка». С тех пор все операции этого финансового учреждения приостановлены, а сайт удален.