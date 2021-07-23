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Евробанк исключен из Единого госреестра юрлиц и ИП

23.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЗАО «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Нацбанка от 20 июля 2021 г. № 208. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финрегулятора.



Банк был создан ООО «Торговый дом «Ждановичи» в 2008 году как частное унитарное предприятие, пишет Минск-Новости. В 2009 реорганизован в закрытое акционерное общество «Евробанк». 9 сентября 2009 года получил лицензию от Нацбанка на осуществление банковских услуг. Основным акционером банка стал «Торговый дом «Ждановичи», которому принадлежало 99,9 % акций. ЗАО «Евробанк» входило в состав банковского холдинга, членами которого были головная организация ООО «Торговый дом «Ждановичи», ООО «Торговый дом «Ждановичи-Агро».

Филиальная сеть банка была представлена головным офисом на ул. Тимирязева, который сейчас выставлен на продажу, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске.

В 2013 году почти все акции ЗАО «Евробанк» были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у «Евробанка». С тех пор все операции этого финансового учреждения приостановлены, а сайт удален.
 
Теги: Минск
 
 
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ЗАО «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления...
 
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