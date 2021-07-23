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Евробанк исключен из Единого госреестра юрлиц и ИП
Источник материала: Партизан
ЗАО «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Нацбанка от 20 июля 2021 г. № 208. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финрегулятора.
Банк был создан ООО «Торговый дом «Ждановичи» в 2008 году как частное унитарное предприятие,
Филиальная сеть банка была представлена головным офисом на ул. Тимирязева, который сейчас выставлен на продажу, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске.
В 2013 году почти все акции ЗАО «Евробанк» были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у «Евробанка». С тех пор все операции этого финансового учреждения приостановлены, а сайт удален.
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ЗАО «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления...
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