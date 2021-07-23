У белорусских спортсменов появится своя медслужба









Документ предусматривает создание специализированной медицинской службы в спортивных ссузах и училищах олимпийского резерва, или наличие в этих учреждениях штатного медработника.





пишет 1reg.by. Документом предусмотрен контроль за состоянием здоровья спортсменов на тренировках, порядок проведения медосомтров, оказание медпомощи во время спортивных мероприятий,1reg.by.





Минспорта в своем постановлении выступает за широкое внедрение в процесс спортивной подготовки современных методов диагностики, лечения, реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов.





Документ вступил в силу после его опубликования в Национальном правовом реестре.





В Брестской области насчитывается 69 спортивных школ, в числе которых 31 школа олимпийского резерва по различным видам спорта, 7 Центров олимпийского резерва. В Бресте , Барановичах и Пинске имеются диспансеры спортивной медицины. В области на базе ведущих вузов, к примеру ПолесГУ, ведутся научные разработки в области спортивной медицины.







