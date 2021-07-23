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У белорусских спортсменов появится своя медслужба

23.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство спорта и туризма Беларуси приняло соответствующую инструкцию, которая документально закрепляет порядок и условия медобеспечения в спортивных учебных заведениях.



Документ предусматривает создание специализированной  медицинской службы в спортивных ссузах и училищах олимпийского резерва, или наличие в этих учреждениях штатного медработника.

Документом предусмотрен контроль за состоянием здоровья спортсменов на тренировках, порядок проведения медосомтров, оказание медпомощи во время спортивных мероприятий, пишет 1reg.by.

Минспорта в своем постановлении выступает за широкое внедрение в процесс спортивной подготовки современных методов диагностики, лечения, реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов.

Документ вступил в силу после его опубликования в Национальном правовом реестре.

В Брестской области насчитывается 69 спортивных школ, в числе которых 31 школа олимпийского резерва по различным видам спорта, 7 Центров олимпийского резерва. В Бресте, Барановичах и Пинске имеются диспансеры спортивной медицины. В области на базе ведущих вузов, к примеру ПолесГУ, ведутся научные разработки в области спортивной медицины.
 
Теги: Брест
 
 
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Министерство спорта и туризма Беларуси приняло соответствующую инструкцию, которая документально закрепляет порядок и условия медобеспечения в спортивных...
 
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