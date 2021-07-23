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У белорусских спортсменов появится своя медслужба
Источник материала: Партизан
Министерство спорта и туризма Беларуси приняло соответствующую инструкцию, которая документально закрепляет порядок и условия медобеспечения в спортивных учебных заведениях.
Документ предусматривает создание специализированной медицинской службы в спортивных ссузах и училищах олимпийского резерва, или наличие в этих учреждениях штатного медработника.
Документом предусмотрен контроль за состоянием здоровья спортсменов на тренировках, порядок проведения медосомтров, оказание медпомощи во время спортивных мероприятий,
Минспорта в своем постановлении выступает за широкое внедрение в процесс спортивной подготовки современных методов диагностики, лечения, реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов.
Документ вступил в силу после его опубликования в Национальном правовом реестре.
В Брестской области насчитывается 69 спортивных школ, в числе которых 31 школа олимпийского резерва по различным видам спорта, 7 Центров олимпийского резерва. В Бресте, Барановичах и Пинске имеются диспансеры спортивной медицины. В области на базе ведущих вузов, к примеру ПолесГУ, ведутся научные разработки в области спортивной медицины.
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Министерство спорта и туризма Беларуси приняло соответствующую инструкцию, которая документально закрепляет порядок и условия медобеспечения в спортивных...
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