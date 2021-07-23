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Минэнерго: к 2030 году в Беларуси потребуется хранилище радиоактивных отходов от БелАЭС
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Использовать его планируют и для отходов от «других производителей». Определить место возведения намерены с помощью ученых Академии наук.
О необходимости хранилища радиоактивных отходов от БелАЭС заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
«Для комплексного решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами к 2030 году потребуется строительство в стране республиканского пункта хранения радиоактивных отходов», —
По его словам, чтобы определить место, где возвести такое хранилище, намерены привлечь в том числе ученых НАН.
Сообщается, что хранилище будет использоваться для отходов как от БелАЭС, так и от других производителей.
Чиновники также хотят создать департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором по сбору, переработке, хранению и захоронению таких отходов.
В хранилище, которое намерены возвести, по всей видимости, смогут размещать низкоактивные и среднеактивные радиоактивные отходы. Высокоактивные радиоактивные отходы, как ранее сообщалось, по истечении проектного срока хранения в специально оборудованном отсеке (60 лет) подлежат размещению в пункт захоронения в глубоких геологических формациях, отмечает
Накануне Лукашенко провел совещание, где среди прочего отмечаллось, что в скором времени в эксплуатацию будет введен второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов.
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Использовать его планируют и для отходов от «других производителей».
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