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Победа БАТЭ в еврокубках: гол отпраздновали у огромного БЧБ
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Борисовский клуб стартовал в Лиге конференций с матча на выезде с батумским «Динамо». Там команду пришла поддержать группа белорусов.
Матч завершился минимальной победой борисовчан (1:0). Единственны мяч забил Павел Нехайчик.
Праздновать он побежал к трибуне с белорусами и огромным бело-красно-белым флагом.
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В Батуми команду пришла поддержать группа белорусов.
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