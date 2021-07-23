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Победа БАТЭ в еврокубках: гол отпраздновали у огромного БЧБ

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Борисовский клуб стартовал в Лиге конференций с матча на выезде с батумским «Динамо». Там команду пришла поддержать группа белорусов.

Победа БАТЭ в еврокубках: гол отпраздновали у огромного БЧБ

Матч завершился минимальной победой борисовчан (1:0). Единственны мяч забил Павел Нехайчик.

Праздновать он побежал к трибуне с белорусами и огромным бело-красно-белым флагом.

 
 
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В Батуми команду пришла поддержать группа белорусов.
 
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