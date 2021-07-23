Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астраханской области осужден кибермошенник, похитивший у белорусов более Br3 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

По материалам дела, фигурант, действуя в составе группы лиц, пытался похитить у граждан Беларуси более Br3,7 тыс., но завладел более Br3 тыс. Он с использованием компьютерной техники сообщал потерпевшим, что МВД Беларуси якобы подвергло их административному взысканию в виде штрафа за просмотр и хранение порнографических материалов и вскоре их компьютеры и мобильные телефоны будут заблокированы.

Реализовать принцип неотвратимости ответственности за преступление и обеспечить восстановление нарушенных прав и законных интересов потерпевших позволило конструктивное международное сотрудничество генпрокуратур Беларуси и России. На основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру России материалы уголовного дела о покушении на мошенничество и компьютерном саботаже.

В результате на территории России Наримановский районный суд Астраханской области вынес в отношении мужчины обвинительный приговор, который вступил в законную силу.-0-