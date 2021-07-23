В Шкловском районе спасатели помогли застрявшей в перилах крыльца девочке

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе спасатели помогли ребенку, застрявшему между металлическими элементами ограждения крыльца. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

22 июля в 10.35 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку, который застрял между металлическими элементами ограждения крыльца в садовом товариществе "Ульянка" возле деревни Литовск.

Работники МЧС помогли девочке 2019 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-