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В Шкловском районе спасатели помогли застрявшей в перилах крыльца девочке

23.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе спасатели помогли ребенку, застрявшему между металлическими элементами ограждения крыльца. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

22 июля в 10.35 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку, который застрял между металлическими элементами ограждения крыльца в садовом товариществе "Ульянка" возле деревни Литовск.

Работники МЧС помогли девочке 2019 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля в 10.35 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку, который застрял между металлическими элементами ограждения крыльца в садовом...
 
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