В Ивановском районе сгорело 7 т ячменя

Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе пожар уничтожил 7 т зерна нового урожая, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 22 июля в агрогородке Яечковичи. В 16.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском здании ОАО "Заря-Агро". В помещении размером 10 м х 30 м хранилось зерно ячменя урожая 2021 года.

В результате пожара огонь уничтожил кровлю, 7 т ячменя, имущество внутри склада. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-