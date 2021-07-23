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В Ивановском районе сгорело 7 т ячменя

23.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе пожар уничтожил 7 т зерна нового урожая, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 22 июля в агрогородке Яечковичи. В 16.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском здании ОАО "Заря-Агро". В помещении размером 10 м х 30 м хранилось зерно ячменя урожая 2021 года.

В результате пожара огонь уничтожил кровлю, 7 т ячменя, имущество внутри склада. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 22 июля в агрогородке Яечковичи. В 16.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском здании ОАО "Заря-Агро". В помещении размером 10 м х 30 м...
 
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