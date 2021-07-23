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В Иране начались протесты и беспорядки из-за нехватки воды и отключений интернета

23.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иране начались протесты и беспорядки из-за нехватки воды и отключений интернета

Иран раскалён в буквальном и переносном смыслах. Из-за жары и засухи в стране не хватает воды – это стало причиной ожесточённых протестов, которые не прекращаются уже неделю.

В результате беспорядков погибли, по меньшей мере, двое, включая офицера полиции. На улицах тысячи человек, звучат выстрелы, летят камни и полыхают покрышки. Кроме проблем с водой, ситуацию усугубляют постоянные отключения электричества и интернета. Самая напряженная обстановка на юго-западе страны, он населен этническими арабами, которые давно жаловались на дискриминацию.

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Иран раскалён в буквальном и переносном смыслах. Из-за жары и засухи в стране не хватает воды – это стало причиной ожесточённых протестов, которые не прекращаются...
 
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