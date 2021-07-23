А вы знали, что бывают зависимости от книг или даже загара?

Источник материала: ОНТ

Оказывается, чтобы распознать в себе зависимость от гаджетов, не нужно обращаться к специалистам. Просто отложите телефон на несколько часов. Если начинаете испытывать тревогу и не можете справиться с желанием заглянуть в соцсети, уже есть повод задуматься. Но помимо цифровой, есть и другие виды зависимостей. Уверены, что о некоторых из нашей подборки вы даже не подозревали.

Читать книги - полезное и интересное хобби, но и в нем, как и во всем другом, нужна мера. Вы удивитесь, но иногда это увлечение может перерасти в настоящую зависимость. Его жертвы не спят сутками, отказываются от еды, бросают работу - и все ради лишней минуты, которую можно провести с книгой в руках. Такое поведение приводит к заболеванию внутреннего уха, последствиями которого являются разные фобии - неосознанный страх и тревожность.

Летом многие стремятся к красивому ровному загару. Порой излишнее желание иметь бронзовый оттенок кожи может превратиться в танорексию – зависимость от загара. Часы, проведенные под палящим солнцем или в солярии, приводят к различным заболеваниям кожи и проблемам со здоровьем.

Еще одна «сезонная» зависимость – мороженое. Удивлены? Оказывается, есть люди, которые за день съедают десятки порций холодного лакомства. Такая привычка кажется забавной, но в итоге она может привести к анемии.

Одна из новомодных бьюти-процедур – отбеливание зубов. Но в погоне за белоснежной улыбкой нужно избегать крайностей. Не следует увлекаться – такое пристрастие грозит увеличением чувствительности зубов и раздражением десен, а в самом худшем случае – разрушением зубной эмали.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram