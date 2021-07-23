Брюссель грозит Варшаве санкциями из-за проведенной в Польше судебной реформы

Источник материала: ОНТ

Отношения между Брюсселем и Варшавой обостряются из-за судебной реформы. Польша отказывается выполнять директивы ЕС, который грозит ей санкциями и пытается заставить следовать принципу верховенства европейского права.

Брюссель требует упразднить Дисциплинарную палату – орган по надзору за судьями как «инструмент политического давления». Конституционный суд Польши посчитал это противоречащим основному закону страны. Тогда Евросоюз установил срок до 16 августа, в который Варшава должна выполнить директиву под угрозой штрафных санкций. Пока Польский Конституционный трибунал размышляет, признать приоритет национального права над европейским, либо наоборот, отношения между Варшавой и Брюсселем ухудшаются с каждым днем.

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