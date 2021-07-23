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Что такое вокалотерапия и почему она эффективна от многих заболеваний?

23.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что такое вокалотерапия и почему она эффективна от многих заболеваний?

Занятие музыкой – один из вариантов, как провести время без смартфона. И с пользой! Особенно будущим мамам: оказывается, во время беременности женщине рекомендуется не только слушать классическую музыку, но и петь самой. Да, звуки стимулируют головной мозг малыша в утробе, а его слуховой аппарат получает необходимую тренировку. Плавные переходы материнского голоса от высоких звуков к низким активируют рост органов и систем будущего ребенка. Поэтому пойте с удовольствием!

Пение может исцелять. Это известно с давних времен. Например, в Древнем Египте им лечили бессонницу. Также влияние музыки на человека отмечалось и в китайской медицине: с ее помощью можно было добиться гармонии с природой. В Древней Индии для духовного и физического здоровья использовали определенные наборы звуков – мантры, которые до сих пор практикуются в йоге.

А совсем недавно занятия по вокалотерапии появились в одной из минских музыкальных школ.

Ангелина Можар, преподаватель по вокалотерапии, солистка Белгосфилармонии: «Это лечение собственным голосом, то есть мы благодаря своему голосовому аппарату создаем вибрацию, наши голосовые связки колеблются, благодаря потоку воздуха, и создается вибрационный массаж всех органов. К нам приходят люди, которые никогда до этого не пели и им тяжело даже иногда попасть в ноты, это тоже не имеет особого значения, так как мы ищем именно вибрацию, воздействие на внутренние органы».

Сначала на занятии разбирают теорию. Далее идут упражнения на расслабление мышц и снятие зажимов. После – артикуляционная гимнастика, и несколько минут голосовой медитации. Затем переход к вокальным упражнениям. Их пропевают на гласные: каждая оказывает действие на определенные органы. 

Ангелина Можар, преподаватель по вокалотерапии, солистка Белгосфилармонии: «Вокалотерапия помимо техник с дыханием, работы с гласными, дает уникальные техники расслабления, чего так не хватает нам сейчас, потому что, живя в городе, мы постоянно куда-то торопимся, на работу, по своим делам, к семье. Здесь ты приходишь и теряешь это ощущение времени, суетливости, торопливости, и звук, с которым мы работаем, он помогает достигнуть релакса».

Особенно эффективна вокалотерапия при лечении хронических заболеваний легких, бронхов, сердечно-сосудистой системы и снижении иммунитета. А еще эту методику используют для того, чтобы лучше контролировать свои эмоции и бороться с депрессией.

Артем Шаплыко, директор музыкальной школы, солист Белгосфилармонии: «Игра на музыкальном инструменте лечит людей с особенностями, помогает. У нас в школе учатся дети с особенностями, они ходят на музыку, на музыкальные инструменты, и она им помогает».

Лечение пением проводится как индивидуально, так и в группе. Самым эффективным методом вокалотерапии считается импровизация. Это когда поющий человек самостоятельно находит необходимые для его организма музыкальные вибрации и тем самым познает себя.

Фото: depositphotos.com

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Занятие музыкой – один из вариантов, как провести время без смартфона. И с пользой! Особенно будущим мамам: оказывается, во время беременности женщине...
 
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