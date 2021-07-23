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Что такое вокалотерапия и почему она эффективна от многих заболеваний?
Источник материала: ОНТ
Занятие музыкой – один из вариантов, как провести время без смартфона. И с пользой! Особенно будущим мамам: оказывается, во время беременности женщине рекомендуется не только слушать классическую музыку, но и петь самой. Да, звуки стимулируют головной мозг малыша в утробе, а его слуховой аппарат получает необходимую тренировку. Плавные переходы материнского голоса от высоких звуков к низким активируют рост органов и систем будущего ребенка. Поэтому пойте с удовольствием!
Пение может исцелять. Это известно с давних времен. Например, в Древнем Египте им лечили бессонницу. Также влияние музыки на человека отмечалось и в китайской медицине: с ее помощью можно было добиться гармонии с природой. В Древней Индии для духовного и физического здоровья использовали определенные наборы звуков – мантры, которые до сих пор практикуются в йоге.
А совсем недавно занятия по вокалотерапии появились в одной из минских музыкальных школ.
Сначала на занятии разбирают теорию. Далее идут упражнения на расслабление мышц и снятие зажимов. После – артикуляционная гимнастика, и несколько минут голосовой медитации. Затем переход к вокальным упражнениям. Их пропевают на гласные: каждая оказывает действие на определенные органы.
Особенно эффективна вокалотерапия при лечении хронических заболеваний легких, бронхов, сердечно-сосудистой системы и снижении иммунитета. А еще эту методику используют для того, чтобы лучше контролировать свои эмоции и бороться с депрессией.
Лечение пением проводится как индивидуально, так и в группе. Самым эффективным методом вокалотерапии считается импровизация. Это когда поющий человек самостоятельно находит необходимые для его организма музыкальные вибрации и тем самым познает себя.
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Занятие музыкой – один из вариантов, как провести время без смартфона. И с пользой! Особенно будущим мамам: оказывается, во время беременности женщине...
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