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Гороскоп на 23 июля: романтическое увлечение у Овнов, новая работа у Скорпионов

23.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 23 июля: романтическое увлечение у Овнов, новая работа у Скорпионов

Звезды сулят Овнам новое романтическое увлечение, которое может перерасти в серьезные отношения. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов.

Тельцы, чтобы избежать недоразумений с партнерами, попробуйте перенести сложные дела на завтра. Поездки и командировки будут успешными. Вечер в кругу родных и друзей восстановит силы.

Звезды советуют Близнецам проявить здравомыслие и расчетливость. Постарайтесь оценить истинные намерения партнера. Будьте острожными, пользуясь электробытовыми приборами.

У Раков любовные отношения компенсируют нестабильное эмоциональное состояние. В деловой сфере вам удастся наладить нужные связи и подготовить материальную базу для будущего.

Звезды рекомендуют Львам исключить новые знакомства. Ваша доверчивость способна создать препятствия к достижению цели. Сегодня вы легко справитесь с поставленными задачами.

Девам стоит отказаться от самобичевания. Ваша постоянная занятость может ухудшить взаимоотношения с родными. Устройте для себя праздник и порадуйте подарком любимого человека.

Благоприятный день у Весов. Удачными будут дела, связанные с заключением контактов и сделок, а вот крупные покупки перенесите на другой день. Пойдут на пользу любые оздоровительные процедуры.

Скорпионы смогут реализовать свою мечту или стать намного ближе к ней. Новая работа и творческий проект способны изменить ваш взгляд на привычные вещи.

События дня могут повлиять на настроение Стрельцов и стать причиной немотивированных ссор. Ваше чувство юмора поможет вам избежать недоразумений.

Козероги готовы покорять любые вершины. Долгожданное путешествие принесет вам удовлетворение. Поездка обещает быть интересной. В решение вопросов полагайтесь на свою интуицию.

Водолеям звезды советуют проявить терпение. Излишняя эмоциональность может навредить планам. Тщательно проверяйте документы, тогда и любые банковские операции будут успешными.

Надежные инвесторы помогут Рыбам достичь желаемого. Энтузиазм и нестандартный подход к делу дадут отличные результаты. Партнеры по бизнесу высоко оценят ваши старания.


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Теги: знакомства
 
 
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Звезды сулят Овнам новое романтическое увлечение, которое может перерасти в серьезные отношения. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов. Тельцы,...
 
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