ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва озабочена увеличением числа авиарейсов из Багдада в Минск

23.07.2021 09:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.

Литва озабочена увеличением числа авиарейсов из Багдада в Минск

Ландсбергис, который встречался с Хусейном в Ираке 15 июля в связи с проблемой нелегальной миграции из Беларуси в Литву, вновь призвал его решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу, сообщил МИД Литвы.

По словам главы литовской дипломатии, собеседник пообещал в ближайшее время выяснить мотивы перевозчиков и ответить на запрос о приезде делегации экспертов.

«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира. Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.

Авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск. На ближайшие дни все билеты проданы. Их стоимость с учетом сборов составляет 426,6 доллара. Еще одна иракская авиакомпания, Fly Baghdad, летает в белорусскую столицу дважды в неделю, отмечает БелаПАН.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2338 нелегалов — в 29 раз больше, чем за весь 2020-й (81). Среди задержанных 56% — граждане Ирака (1307).

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двубой Канстытуцыяў. Спрэчка Карбалевіча і Лябедзкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by