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В Беларуси продолжаются аресты граждан

23.07.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший четверг в Беларуси были задержаны не менее 9 человек в связи с протестной активностью.

Такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

В соцсетях также опубликованы видеоролики, на которых группы граждан с БЧБ флагами маршируют по улицам Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувший четверг в Беларуси были задержаны не менее 9 человек в связи с протестной активностью.
 
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