В Беларуси продолжаются аресты граждан

Источник материала: АФН

В минувший четверг в Беларуси были задержаны не менее 9 человек в связи с протестной активностью.

Такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

В соцсетях также опубликованы видеоролики, на которых группы граждан с БЧБ флагами маршируют по улицам Минска.