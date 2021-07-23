|
В Беларуси продолжаются аресты граждан
Источник материала: АФН
В минувший четверг в Беларуси были задержаны не менее 9 человек в связи с протестной активностью.
Такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».
В соцсетях также опубликованы видеоролики, на которых группы граждан с БЧБ флагами маршируют по улицам Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший четверг в Беларуси были задержаны не менее 9 человек в связи с протестной активностью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)