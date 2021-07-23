Нацбанк РБ позволил малому бизнесу выбирать оборудование для приема платежей

Источник материала: АФН

В Беларуси субъектам малого предпринимательства, которые принимают платежи с использованием банковских платежных карточек, предоставлена возможность выбирать оборудование для приема таких платежей.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка РБ к постановлению № 197 от 5 июля 2021 года ”Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры“.

В частности, субъект может выбрать регистрацию операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии (например, с использованием смартфона в качестве платежного терминала), только по контактной технологии или с использованием обеих указанных технологий.

«Принятие этой нормы направлено на оптимизацию расходов субъектов малого предпринимательства (прежде всего в сфере мелкорозничной торговли, курьерских услуг и др.), связанных с установкой и обслуживанием платежных терминалов», - утверждает регулятор.

Кроме того, Нацбанк РБ сделал обязательным с 1 января 2022 года обслуживание и прием платежных карточек системы ”Мир“.

«С целью повышения качества обслуживания держателей банковских платежных карточек устанавливается требование об обязательном применении после 1 января 2024 г. технологии считывания информации с микропроцессора и бесконтактной технологии при использовании банковских платежных карточек во всех платежных терминалах самообслуживания (например, паркоматы, вендинговые автоматы и т. п.)», - также сказано в комментарии.

Кроме того, определены особенности выпуска в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ для учащихся учреждений общего среднего образования, а также предоставления услуги эквайринга субъектам хозяйствования при перевозке пассажиров в железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте в международном сообщении.