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Система оплаты труда работников здравоохранения меняется с 23 июля. Вот что будет по-другому
Источник материала: Партизан
С 23 июля 2021 года вступит в силу постановление Минздрава от 6 июля 2021 года № 88.
Документ устанавливает тарифные разряды и стимулирующие, компенсирующие выплаты для новых должностей медработников, которые были введены постановлением Минздрава от 27 мая 2021 года. В Беларуси появилась такая должность медицинского брата по аналогии с медицинской сестрой. Об этом
Также в постановлении № 88 актуализирован перечень высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств в части лечения пациентов с ожогами. Кроме того, документ уточняет перечень должностей врачей-специалистов хирургического профиля.
Для медработников,
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С 23 июля 2021 года вступит в силу постановление Минздрава от 6 июля 2021 года № 88.
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