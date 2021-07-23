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Система оплаты труда работников здравоохранения меняется с 23 июля. Вот что будет по-другому

23.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 23 июля 2021 года вступит в силу постановление Минздрава от 6 июля 2021 года № 88.



Документ устанавливает тарифные разряды и стимулирующие, компенсирующие выплаты для новых должностей медработников, которые были введены постановлением Минздрава от 27 мая 2021 года. В Беларуси появилась такая должность медицинского брата по аналогии с медицинской сестрой. Об этом пишет телеграм-канал Минздрава.
 
Также в постановлении № 88 актуализирован перечень высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств в части лечения пациентов с ожогами. Кроме того, документ уточняет перечень должностей врачей-специалистов хирургического профиля.

Для медработников, сообщает blizko.by, участвующих в применении новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи, установлены надбавки. Также документом вводится норма об установлении работникам стимулирующих и компенсирующих выплат как по основной должности, так и по должности на условиях совместительства, а также при работе сверхурочно.

 
 
 
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С 23 июля 2021 года вступит в силу постановление Минздрава от 6 июля 2021 года № 88.
 
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