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Топ-10 банков по прибыли в первом полугодии
Источник материала: Партизан
Отчетность белорусских банков за январь-июнь позволяет видеть, что их совокупная прибыль достигла 954,585 млн. Ни один банк не отразил в отчетности убыток.
В I группе значимости банков наибольшую прибыль ожидаемо получил Беларусбанк — это четверть всей прибыли банковской системы,
Из группы банков II уровня значимости наилучший результат у Альфа-Банка — 87,86 млн рублей. По прибыльности он обошел Приорбанк (84,4 млн).
Паритетбанк оказался наименее прибыльным в группе II значимости: его результат — 0,45 млн.
Из списка банков вне групп значимости самыми прибыльными признаны БСБ Банк (7,8 млн) и Технобанк (6,9 млн). Наименьшая же прибыль — у Идея Банка (0,05 млн).
Фото: Инфобанк
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Отчетность белорусских банков за январь-июнь позволяет видеть, что их совокупная прибыль достигла 954,585 млн. Ни один банк не отразил в отчетности убыток.
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