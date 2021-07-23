ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-10 банков по прибыли в первом полугодии

23.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отчетность белорусских банков за январь-июнь позволяет видеть, что их совокупная прибыль достигла 954,585 млн. Ни один банк не отразил в отчетности убыток.

В I группе значимости банков наибольшую прибыль ожидаемо получил Беларусбанк — это четверть всей прибыли банковской системы, пишет Инфобанк.

Из группы банков II уровня значимости наилучший результат у Альфа-Банка — 87,86 млн рублей. По прибыльности он обошел Приорбанк (84,4 млн).

Паритетбанк оказался наименее прибыльным в группе II значимости: его результат — 0,45 млн.

Из списка банков вне групп значимости самыми прибыльными признаны БСБ Банк (7,8 млн) и Технобанк (6,9 млн). Наименьшая же прибыль — у Идея Банка (0,05 млн).



Фото: Инфобанк
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отчетность белорусских банков за январь-июнь позволяет видеть, что их совокупная прибыль достигла 954,585 млн. Ни один банк не отразил в отчетности убыток.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалый: «США готовы затыкать дыры, которые поневоле остаются после европейских санкций»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by