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Взял в долг 150-300 рублей – возвращаешь от 1500 до 4000. Прокуратура занялась лизинговыми компаниями

23.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура проверила лизинговые компании и обнаружила, что коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы населению, при этом в договорах были прописаны солидные штрафные санкции. В финансовую ловушку попало более 2000 человек. Как правило, это люди с низким или средним доходом или пенсионеры. О преступных схемах сообщается на сайте прокуратуры.

Взял в долг 150-300 рублей – возвращаешь от 1500 до 4000. Прокуратура занялась лизинговыми компаниями
Фото: thomrainer.com


Взял в долг 150-300 рублей – возвращаешь от 1500 до 4000. Прокуратура занялась лизинговыми компаниями

Еще с ноября 2020 года в Генеральную прокуратуру начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга. В результате проверки выяснилось, пишет Myfin.by, что отдельные компании под видом лизинга фактически предоставляли займы населению.

«На основании договоров купли-продажи предприятия приобретали у граждан в собственность принадлежавшее им движимое имущество, как правило, мобильные телефоны. Затем по договорам лизинга передавали этим же гражданам данное имущество во временное владение и пользование за вознаграждение, т.е. фактически предоставляли займы», – описывают схему в прокуратуре.

Условия договоров оказывались, мягко говоря, «драконовскими»: например, при получении взаем 150-300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1 500 до 4 000 рублей.

При этом прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций.

В результате подобной финансово-хозяйственной деятельности выручка только у трех коммерческих организаций, которые попали в поле зрения Генеральной прокуратуры, составила около $2 млн. Пострадали более двух тысяч граждан, в том числе пенсионеры, люди с низким или средним уровнем дохода, плохой кредитной историей, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

В отношении учредителей компаний возбуждены уголовные дела за неуплату налогов. Прокуроры на сегодня заявили в суды республики 9 исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых 7 удовлетворено, по 2 принят отказ от иска в связи с примирением сторон. Эта работа будет продолжена.
 
 
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Генпрокуратура проверила лизинговые компании и обнаружила, что коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы...
 
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