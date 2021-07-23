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Санация белорусско-нидерландского СП в Буда-Кошелеве продлена до 2026 года
Источник материала: Партизан
Санация белорусско-нидерландского совместного предприятия "Амипак" - открытого акционерного общества продлена до 3 апреля 2026 года.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №414, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,
Согласно документу, правительство согласовало ходатайство Гомельского облисполкома о продлении срока санации предприятия.
СП "Амипак" ОАО находится в Буда-Кошелеве. Оно занимается производством тары и упаковки из полимеров.
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Санация белорусско-нидерландского совместного предприятия "Амипак" - открытого акционерного общества продлена до 3 апреля 2026 года.
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